Pokémon TCG | Mega Evolutions: Perfect Order vanaf 27 maart verkrijgbaar

De nieuwe Pokémon TCG-set komt eraan en deze verschijnt in de vorm van Perfect Order als Mega Evolutions-set. De releasedatum is 27 maart 2026 en deze nieuwe set bevat nieuwe Mega-Pokémon die in Pokémon Legends Z-A voor het eerst ontdekt zijn in Lumiose City.

Perfect Order brengt ons onder andere de volgende Mega-varianten die nog niet eerder in de TCG verschenen zijn. Dit zijn Mega Zygarde ex, Mega Starmie ex, Mega Clefable ex en Mega Skymory ex. Deze Mega-kaarten zijn enorm krachtig en hebben veel HP, maar je moet wel drie prize-kaarten afleggen als ze het loodje leggen. Niet alleen zijn ze ongelofelijk sterk, maar het zijn ook echte blikvangers, waardoor iedere verzamelaar ze maar al te graag aan zijn of haar collectie toevoegt. In de volgende set kijk je onder andere uit naar het volgende:

Vier Mega Evolution Pokémon ex-kaarten

Negen Pokémon ex-kaarten

Elf Pokémon-kaarten met zeldzame illustraties

Achttien ultrazeldzame Pokémon- en Trainerkaarten

Zes speciale Pokémon- en Supporterkaarten met zeldzame illustraties

Mega Evolutions: Perfect Order verschijnt in boosterpacks, Elite Trainer Boxes en verschillende andere collecties met unieke kaarten, Jumbo-kaarten en andere extra’s.

Fans die niet tot 27 maart willen wachten, kunnen vanaf 14 maart bij deelnemende winkels aan de slag met de prerelease via toernooien die onderdeel zijn van het Play! Pokémon-programma.