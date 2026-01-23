Beast of Reincarnation komt deze zomer uit

Beast of Reincarnation, het nieuwe beest van Game Freak komt uit in de zomer van 2026. De game verschijnt op de Xbox, PC en PlayStation 5. Xbox spelers met Game Pass Ultimate, kunnen de game vanaf dag één via Game Pass spelen.

Beast of Reincarnation wordt omgeschreven door Game Freak als een “One-person, one-dog Action RPG”. Een genrenaam die je nu voor het eerst hoort. Het idee van de game is zes jaar geleden ontstaan. Het wordt de eerste nieuwe console IP van Game Freak sinds Little Town Hero uit 2019. Al hebben ze in de tussentijd blijkbaar wel een aantal smartphone games gemaakt waar nog nooit iemand van gehoord heeft.

Emma en Koo

We spelen dus als twee protagonisten in Beast of Reincarnation. Enerzijds als Emma, die met haar katana snel kan aanvallen voor action based combat en anderzijds Koo, een dierlijk metgezel die we commando’s kunnen geven via een commando-menu vergelijkbaar met een turn-based game. Verschillende acties die we uitvoeren als Emma, worden beloond met punten die we kunnen inleveren voor Koo’s aanvallen. Terwijl we in het menu zitten om Koo aan te sturen, wordt de wereld om ons heen vertraagd, waardoor we deze tijd tactisch kunnen inzetten om onze volgende move voor te bereiden.

Samen op pad

Door het verhaal volgen we Emma en Koo die elkaar ontmoeten in het Oosten. Ze moeten uiteindelijk naar het Westen. Want daar zit, zoals de titel van de game voor ons verklapt, de Beast of Reincarnation. Dit beest is de bron van al het blight in de wereld. De blight is een soort van vloek die tegelijkertijd dient als een mes dat snijdt aan twee kanten. Deze vloek geeft Emma namelijk de kracht om planten de manipuleren, maar door de blight is ze haar herinneringen en emoties verloren. Ze wordt verstoten door haar soortgenoten en leeft een eenzaam bestaan tot ze Koo tegenkomt.

Emma en Koo zijn van nature als water en vuur. Die kunnen niet samen, maar toch brengt het lot ze samen. Koo is een malefact, een wezen dat grote gevaren naar de wereld brengt en Emma is een sealer. Zij moet malefacts opsporen en hun blight absorberen.

De Beast of Reincarnation vormt een grote bedreiging en Emma en Koo kunnen niet onvoorbereid aan komen kakken bij dit gevaarlijke wezen. Ze moeten sterker worden en de blight van de Nushi absorberen. De Nushi zijn reusachtige malefacts die in de epicentra van locaties met blight ronddwalen. Hiermee komen we langs verschillende locaties zoals overwoekerde bossen waar de blight enorm sterk is.

Geheimen en uitdagingen

Gedurende het verhaal in Beast of Reincarnation kunnen spelers nieuwe uitrustingen vinden voor Emma en Koo, zoals nieuwe nieuwe katana’s, charms en speciale stenen die effect hebben op de verschillende aanvallen. Er liggen verschillende geheimen verstopt in de wereld die spelers kunnen uitpluizen naast het doorlopen van het verhaal. De game legt de nadruk op tempo. Snelle actie en bedachte commando’s voor Koo, maar wel op je eigen niveau. Je kunt de game spelen in Normal Mode, een uitdagende Hard Mode, maar ook een Story Mode, waarin de timing van je reflexen minder streng zijn.