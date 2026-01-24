Background

Maak alvast jouw character in Code Vein II

24 januari 2026

code vein ii

Bandai Namco heeft vandaag aangekondigd dat de Character Creator Demo van Code Vein II nu beschikbaar is. De demo is te spelen op PC (Steam), PlayStation 5 en Xbox Series X/S, een week voor de officiële release van de game op 30 januari 2026.

In de Character Creator Demo kunnen spelers alvast aan de slag met het uitgebreide personage-aanpassingssysteem van Code Vein II. Je creëert hier jouw eigen Revenant Hunter, met toegang tot maar liefst 64 character creation saves. Nog beter: alle opgeslagen personages zijn later direct te gebruiken in de volledige game. Dit kan je allemaal aanpassen volgens Bandai Namco:

  • Lichaamstype en gezichtsstructuur

  • Kapsels en haarkleuren

  • Gezichtsuitdrukkingen

  • Accessoires en make-up

  • Diverse detailinstellingen

Hot spring & Photo Mode

Naast het aanpassen van je personage kun je ook een bezoek brengen aan de hot spring van het MagMell Institute. Hier kun je je creatie bekijken onder verschillende lichtomstandigheden, ideaal om de details goed te beoordelen. Met de Photo Mode leg je jouw personage vast en sla je screenshots op om je creaties te delen. Check de trailer voor de demo hier beneden!

