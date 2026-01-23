Fable volledig onthuld – komt ook naar PS5 in de herfst van 2026

Tijdens de Xbox Developer Direct van januari 2026 zien we onder andere Forza Horizon 6 en Beast of Reincarnation. Maar, een game waar velen over speculeerde dat die nog heel ver weg zou zijn is de reboot van Fable. Goed nieuws, want die is nu eindelijk volledig onthuld!

Fable was voor velen, waaronder mijzelf, een van de meest unieke RPGs van onze jongere dagen. Een goede dosis droge humor, een hoge dosis fantasie en een reputation systeem dat invloed heeft op jouw personage tot in de kern. Die game komt nu terug in een next-gen jasje en onder de hoede van Playground Games. Veel fans van de franchise waren enorm enthousiast, maar ook enorm angstig. Want ja, een andere studio die aan de slag gaat met jouw jeugd is toch wel een dingetje. Maar, Playground presenteerde met trots een 11-minuten lange gameplay video waarin zij vertellen over alles dat ze met deze reboot gaan doen. Ik ben in ieder geval heel enthousiast.

Wat we namelijk zien en horen is dat er een aantal bekende systemen inzitten. Het wordt weer net zo high fantasy als het was, er zit een reputation systeem in (hopelijk met hoorntjes) en je kan huizen en bedrijven kopen. Ook zet Playground volledig in op de interacties met de wereld en haar bewoners! Zo kan je trouwen, mensen huren voor je bedrijven of gewoon diepgaande gesprekken aangaan en quests starten. De combat oogt nog wat basic naar mijn gevoel, maar ook hier spreken ze over ”specifieke manieren om specifieke monsters te verslaan” en dat maakt me dan ook wel weer nieuwsgierig.

Fable verschijnt later dit jaar voor Xbox, PC én PS5! Check de overview hier beneden!