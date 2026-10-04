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Aflevering 26 | Sony vs XBOX, is het überhaupt een console war?

Nieuws 10 Sam van de Ven 4 oktober 2026

Sony vs XBOX

Wat als je als PlayStation-fan steeds vaker naar Xbox begint te kijken? Sam en Dave bespreken de strijd: Sony vs XBOX, het vertrouwen van spelers en de vraag of de rollen inmiddels zijn omgedraaid. Herhaalt Sony de fouten die Xbox tijdens de Xbox One-periode maakte? En hoe profiteert Xbox daarvan?

Sony vs XBOX + de kinderen van de soap serie

Hideo Kojima en PHYSINT staan centraal, samen met de koers van Asha Sharma en de toekomst van fysieke games. Want een game verzamelen, uitlenen of tweedehands kopen betekent voor ons nog steeds iets. Hoe past dat in een steeds digitalere consolewereld?

Ook Marvel’s Wolverine komt voorbij. Op basis van beelden en reacties bespreken we onze twijfels over de presentatie van Logan, de speelduur en de hoeveelheid aanwijzingen tijdens het spelen. Tijdens deze opname hadden we de game nog niet zelf gespeeld — maar Dave heeft hem inmiddels wel klaarliggen.

Daarna kijken we naar Marathon, Fairgames en Sony’s investeringen in live-servicegames. Welke singleplayergames hadden we ondertussen kunnen krijgen? En wat moet PlayStation doen om ons voor een volgende console te overtuigen?

De Hot Take van deze week: ”Gaat GTA 6 bij release alle aandacht naar zich toe trekken en de game-industrie een schok geven?”

Dave verwacht een impact die zelfs buiten gaming merkbaar wordt: van mensen die vrij nemen tot internetproviders die de downloads voorbij zien komen. Sam kijkt ook uit naar de game, maar houdt zijn verwachtingen liever wat gematigder.

Het gevecht tussen Sony vs XBOX blijft voorlopig wel even doorgaan….

Blijf jij bij PlayStation, kies je voor XBOX of maakt het je weinig uit wat die console war betreft? Ben je het eens met de Hot Take van de week? Laat het ons allemaal weten in de reacties! Vergeet niet onze andere intheGame Podcast episodes te checken!

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About the author call_made

Sam van de Ven

Gepassioneerde gamer met een zwak voor epische singleplayer‑ervaringen, rijke verhalen en diepe RPG‑werelden. Ik verdwaal het liefst in lore‑rijke universums, met Lord of the Rings als mijn ultieme inspiratiebron. Nog steeds zoekende naar that one video game to rule them all.

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