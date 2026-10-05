ArcheAge Chronicles krijgt demo op 19 oktober

Nieuws 7 Malvin Schuivens 5 oktober 2026
ArcheAge maakt een comeback onder de naam Chronicles. Dit spirituele vervolg van de welbekende MMORPG uit de 00’s krijgt een demo vanaf 19 oktober tot en met 26 oktober!
XLGAMES kondigt dit aan, samen met de aankondiging dat de game naar Steam Next Fest komt met meer informatie, naast de demo. In de demo kan je de Diamond Shores region spelen, een van de eerste gebieden van Auroria. Je kan met 4 classes aan de slag: Warrior, Ranger, Berserker en Mage. En, voor de allereerste keer kunnen spelers aan de slag met PvP content.
Dit doet XLGAMES om te laten zien hoe skill-gedreven de combat is, vooral wanneer je het opneemt tegen andere spelers in online gevechten.
Er is geen housing of life-skill aanwezig in deze demo, gezien deze puur bedoelt is om het verhaal, de combat, class identity en PvP uit te lichten. Daarnaast is de ontwikkelaar enorm benieuwd naar de mening over de omgeving.
Om mee te doen met de demo, hoef je deze maar te downloaden van de Steam page op 19 oktober. Je hoeft je nergens aan te melden, of een verzoek in te dienen. Gewoon downloaden en spelen die hap!
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archeage chronicles Demo next fest Steam xlgames
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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