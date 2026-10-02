Review | Star Wars: Galactic Racer

In de afwezigheid van Burnout en een degelijke racing game in het Star Wars-universum, trok de in 2023 opgerichte Fuse Games zijn ruimtelaarzen aan. De veteranen van Criterion Games waagden zich aan een nieuwe Burnout, maar niet eentje op vier wielen, maar eentje met straalmotoren en bloeddorstige racers. Dit is Star Wars: Galactic Racer.

Fuse Games werd in 2023 opgericht door enkele veteranen van Criterion Games, makers van Burnout. Sinds EA Burnout een beetje heeft ondergebracht bij Need for Speed (tevens in lange winterslaap), missen we dat echte Burnout-gevoel toch wel. Goed nieuws! Dat gevoel is terug in Star Wars: Galactic Racer. Een vliegensvlugge racegame waar racers met een absolute topsnelheid ten allen tijde een fractie van een seconde zijn verwijderd van totale vernietiging, maar die absolute topsnelheid en het leven op het randje maken wel het verschil tussen winnen of verliezen.

Op wereldentour

Star Wars: Galactic Racer is niet zomaar een racegame in het Star Wars-universum. Het is geen dertien-in-een-dozijn-arcade-racer met een Star Wars-skin. Het vindt letterlijk het racegenre opnieuw uit en doet iets wat ik nog nooit eerder heb gezien in een arcade-racer.

In Galactic Racer gaan we niet op wereldtournee, maar op wereldentournee. Het zou zonde zijn als we uit het gigantische Star Wars-universum maar één planeet te zien krijgen. In Galactic Racer speelt het intergalactische kampioenschap zich af over verschillende planeten die bekend zijn, maar sommige ook nieuw zijn. Zo introduceert deze game de planeet Lantaana, maar brengt het ook planeten als Crait en Jakku naar de Racing League. Iedere planeet is thematisch uniek en elke planeet brengt gameplayelementen met zich mee. Sommige planeten zijn voornamelijk vulkanen, waardoor er plassen lava liggen die je voertuig oververhitten. Andere planeten zijn grote ijsrotsen waar het zo koud is dat je straalmotoren bevriezen. Elke planeet vereist een andere aanpak om de finishlijn (als eerste) te halen. Of het nu goed uitkijken is, of het uitrusten van je voertuig om gevaren te omzeilen of zelfs benutten. Volgens officiële Galactic League-regels kunnen ongelukken niet voorkomen worden en kun je geen strafpunten krijgen als je een andere racer weerhoudt van te finishen.

De campagnemode in Star Wars: Galactic Racer bestaat uit een tour en hier zitten roguelike-elementen in verweven. Elke tour gaat langs dezelfde planeten, maar elke tour heeft een willekeurige samenstelling van races en evenementen. Deze samenstelling bestaat uit paden en vertakkingen waar je zelf uit kunt kiezen. De meest voorkomende varianten van races zijn standaardraces, maar ook eliminatieraces. Deze zijn moeilijker, want iedereen die niet in de top 3 belandt, verliest een deelname-token aan de tour, waardoor je gediskwalificeerd kunt worden. Maar de beloningen voor hoog eindigen in deze races zijn hoger dan die van je standaardraces.

Een tour eindigt als je de laatste race hebt gewonnen of verloren, of als je wordt uitgeschakeld door al je deelname-tokens te verliezen. In het begin van de game krijg je er maar één, maar zodra je een aantal tours achter de rug hebt, krijg je steeds meer opties om langer in de tour te blijven met extra tokens. Je verliest een token door lager te eindigen dan plek 3 in een eliminatierace, of door het maximaal aantal keren te crashen in een enkele race. Dat zijn in het begin drie crashes, maar ook hier speel je meer opties vrij gedurende het spelen.

Het resultaat is een game die je scherp houdt, afwisselend blijft en je steeds nieuwe mogelijkheden geeft om je volgende run beter te doen. Een beetje als een echt kampioenschap waarin je als nieuweling begint met weinig opties, geen sponsoren en weinig ervaring, maar je in je tweede tour al merkt hoe je op ieder vlak voortgang boekt. Je hebt permanente upgrades voor je voertuig, speelt verschillende evenementen vrij en je hebt zelfs keuzes om gesponsord te worden. Allemaal met een heel dik Star Wars-sausje, waardoor je echt het gevoel krijgt dat je onderdeel bent van het universum dat iets verder kijkt dan de traditionele actie waar de films, series en andere games zich voornamelijk mee bezighouden.

Van Landspeeder tot Podracer

We racen in Star Wars: Galactic Racer met ongekende snelheden in verschillende soorten voertuigen. Elk voertuig heeft zijn eigen kenmerken, sterke en zwakke punten, maar voor elk voertuig geldt: ze zijn vliegensvlug, ontzettend kwetsbaar en levensgevaarlijk. De drie classes waar je uit kunt kiezen zijn de Landspeeder, Speeder Bike en Skim Speeder. De Landspeeder is een beetje een manusje van alles en een master of none. Blinkt nergens in uit, maar heeft ook geen hele zwakke punten. De Speeder Bike heeft een ontzettend snelle acceleratie, maar is minder goed in het nemen van bochten, terwijl de Skim Speeder juist ontzettend scherpe bochten kan nemen, maar iets af moet nemen qua acceleratie.

Een vierde klasse die je iets minder vaak tegenkomt, is de podracer. Dit zijn de snelste landvoertuigen in Star Wars en deze zijn uitzonderlijk gemaakt voor racing. Een podracer bestaat uit een middencockpit die letterlijk vastzit aan twee straalmotoren, waardoor snelheden tot boven de 800 kilometer per uur kunnen worden bereikt. We racen in deze game niet vaak met een podracer, maar als we dat wel doen, doen we dat voornamelijk vanuit het perspectief van de legendarische podracer Sebulba. Gedurende de campagne komen we dit volmaakte personage geregeld tegen, waarbij we een kijkje mogen nemen in zijn verleden om te zien hoe podraces “vroeger” werden gehouden. Gedurende de campagne zijn er vervolgens iets meer momenten waarin we de podracer tegenkomen.

Als racer in de Galactic League zijn we uitgerust met ons voertuig en buiten dat vooral stalen ballen. Elk voertuig heeft verschillende boost-mogelijkheden tot het punt waarop je letterlijk je motor kunt laten exploderen. Gedurende een tour krijg je verschillende abilities en part-upgrades, maar kunnen bepaalde onderdelen van je voertuig ook stukgaan, waardoor ze gedurende de rest van de tour mankementen vertonen tot je ze repareert. De verschillende abilities zijn een beetje vergelijkbaar met iets als Mario Kart. Denk aan een schild, mijnen, autopiloot of vlammende ventilatiekieren, maar ze nemen nooit de overhand in deze racegame. Het is bij lange na geen spamachtige racer waarbij je de hele tijd moet opletten of er geen bananenschillen of schilden naar je hoofd worden geslingerd. Abilities kosten energie. Energie is een gelimiteerde resource waarvan je er per race een X aantal hebt. Deze vullen zich nauwelijks aan, tenzij je een bepaald onderdeel hebt geïnstalleerd dat energie opwekt (bijvoorbeeld een onderdeel dat je energie geeft als je een andere racer laat crashen).

Sfeervol en spannend

Fuse Games heeft iets speciaals neergezet in Galactic Racer. Het voelt een beetje aan alsof je een coureur bent in de intergalactische Formule 1. Je krijgt te maken met de dynamiek tussen racers. Je eigen verleden en dat van andere racers, persoonlijke wrok en motieven om te doen wat er gedaan wordt. Gedurende de campaign spreek je her en der ook met de andere racers en kun je ze uitdagen tot een een-op-eenrace, maar ook met ze samenspannen tegen de kampioen of geheime deals sluiten en wedden voor legendarische onderdelen.

Wat ik probeer duidelijk te maken, is dat de wereld in Galactic Racer ook echt een beetje leeft en voelt als een dynamisch speelveld in plaats van iets wat alleen met jou meebeweegt. Datzelfde is te zeggen over de locaties waar je terechtkomt. Elke planeet ziet er fenomenaal uit tijdens het racen, al is de variatie na enkele uren spelen ietwat ver te zoeken. Het racen op de planeten wordt echter nooit saai door de krankzinnige snelheden, de ontzettend fraaie presentatie en filmische racescènes en fotofinishes. Zelfs met dit soort snelheden is het af en toe kantjeboord.

Je kunt deze sfeer en spanning dan ook proeven in alle modi die de game te bieden heeft. De roguelike-achtige structuur van de campaign trekt zich namelijk ook door in de multiplayer, waarin je samen met andere racers over de hele wereld deel kunt nemen aan een tour die vergelijkbaar is opgebouwd aan die uit de campaign. Je kunt uiteraard ook losse races en uitdagingen voltooien, wat het totaalpakket ook erg veel doet denken aan een ouderwetse Burnout.

Verdict

Met een knipoog naar het verleden, maar een blik naar de toekomst staat Star Wars: Galactic Racer als een van de wreedste en meest unieke racegames in zijn tijdperk. Fuse Games is niet bang geweest om iets nieuws te proberen met het genre, maar is ook niet afgeweken van een formule die altijd goed gewerkt heeft. Het is niet zomaar een fijne racer met toevallig een Star Wars-uiterlijk, maar eentje die snapt wat Star Wars is, hoe deze wereld fundamenteel in elkaar steekt en daar een fictief racingkampioenschap in plaatst alsof dat er altijd al geweest is. Star Wars: Galactic Racer is een van de leukste en meest verslavende racegames die ik in jaren heb gespeeld.