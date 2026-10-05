RuneScape 4 officieel aangekondigd

Jagex heeft tijdens RuneFest 2026 een grootse aankondiging gedaan. RuneScape 4 is officieel in ontwikkeling en komt over enkele jaren pas uit. De game wordt gemaakt met Unreal Engine en lijkt vooralsnog grafisch erg veel op de spin-off RuneScape: Dragonwilds.

Jagex viert dit jaar de 25e verjaardag van RuneScape. Met op dit moment drie games in actieve ontwikkeling, kondigt Jagex een maand na de release van Dragonwilds een vierde game aan: RuneScape 4. Alhoewel het nog niet zeker is of de nieuwe MMORPG ook onder die naam verschijnt, is het wel het vierde grote RuneScape-project van Jagex.

RuneScape 4 speelt zich net als de huidige games af in Gielinor, waarbij het avontuur start in Ashenfall (het continent van Dragonwilds). Dat is ook helemaal niet zo gek, want RuneScape 4 is in feite een doorontwikkeling van Dragonwilds die zijn eigen pad trekt. Oorspronkelijk stonden er grotere en persistente servers gepland voor de survivalgame, maar de scope bleef groeien, waardoor Jagex al snel heeft besloten om Dragonwilds beperkt te houden tot wat het goed doet, en voor het grotere iets heel nieuws op te gaan. Een hele nieuwe RuneScape MMORPG.

De komst van RuneScape 4 betekent niets voor de bestaande RuneScape-games. Jagex blijft hier net zo hard aan werken als nu. Over enkele jaren kun je dus kiezen of je je RuneScape verslaving voortzet in OldSchool RuneScape, RuneScape 3, RuneScape Dragonwilds, of de gloednieuwe RuneScape 4.

RuneFest 2026

RuneFest 2026 is net achter de rug en wij waren erbij. Daarom zie je dit nieuws iets later dan je misschien gehoopt had. Niet getreurd, want er komt enorm veel toffe RuneScape- en RuneFest-content aan. Houd onze socials en de website goed in de gaten!

Lees hier ondertussen onze RuneScape: Dragonwilds-review.