Pokémon FireRed & LeafGreen: Home & Celebi

Spelers die aan de slag zijn gegaan met de recente FireRed en LeafGreen switch ports kunnen vanaf 7 oktober een celebi aan hun party toevoegen.

FireRed & LeafGreen dex completion

De Switch en Switch 2 ports krijgen namelijk Pokémon Home support. Let op: je moet er wel de kanto dex voor afronden. Mew natuurlijk uitgezonderd. De Celebi zal level 50 zijn en alleen via mobile te claimen zijn.

Home support was een van de meest verlangde features voor de FireRed en LeafGreen ports. Het voltooien van de national dex in deze games is dan ook onmogelijk zonder Pokémon over te brengen van andere games. Hoe dit in zijn werk zal gaan is niet duidelijk. De transfer feature is namelijk een richting. Pokémon kunnen van FireRed en LeafGreen wel naar Home, maar niet andersom.

De Home update gaat ook voor meer storage zorgen. Premium gebruikers kunnen straks geen zes duizend, maar negen duizend Pokémon opslaan in Home.

Verdere ports

Daarnaast gaan er geruchten over Ruby en Sapphire ports. Dit zou niet gek zijn gezien de derde gen wezens nodig zijn voor de national dex. Hoe waarschijnlijk de release van de Gen 3 ports is moet nog maar blijken. We hebben namelijk net een aankondiging van HeartGold en SoulSilver ports gekregen. Die zullen, net als FireRed en Leafgreen, in Japan een speciale collector’s edition box krijgen met daarin 2 pins die gebaseerd zijn op de box art van de originele games.

Helaas zal deze box, net als de collector’s edition van de eerdere ports niet beschikbaar zijn buiten Japan. Pre-orders zullen daar voor februari weer van start gaan. Dat is namelijk de verwachte shipping window.

Hou verdere aankondigingen goed in de gaten. We zitten nog steeds in het jaar van de 30th celebration en dat zal gedurende de rest van het jaar uitgebreid gevierd worden met nieuwe producten.