Review | RuneScape: Dragonwilds

RuneScape op consoles? Een van mijn kinderwensen werd vorige week in vervulling gebracht, met de volledige release van RuneScape: Dragonwilds. Een co-op-avontuur en survivalgame in de wereld van RuneScape. Een game die ik samen met vrienden en mede-redactieleden al op de voet volg sinds de release van Early Access.

RuneScape: Dragonwilds is een online co-op adventuregame met een survivaltwist. Een beetje Valheim-lite. De game speelt zich af in Ashenfall, een vergeten continent van Gielinor. De volledige game speelt zich hier af. Het is dezelfde planeet waar RuneScape en Old School RuneScape zich in afspelen. Daarom herken je al snel bepaalde personages, voorwerpen, monsters en andere iconische RuneScape-elementen die Jagex heeft geleend voor deze nieuwe standalone game. Na meer dan 100 uur speeltijd op pc en PlayStation 5 vond ik het wel tijd voor een eindoordeel. Dragonwilds is een groot avontuur met ontzettend veel om te zien, beleven en bouwen, maar zelfs met de release van 1.0 is het nog lang niet klaar, zegt Jagex.

RuneScape, maar dan anders

Iets wat Jagex ontzettend goed voor elkaar heeft weten te krijgen, is om dat gevoel van RuneScape te behouden in een heel ander soort game. Het heeft de bekende tiers van equipment, zoals bronze, iron en steel tot en met dragon. Het heeft ook skills die je kunt levelen van 1 tot 99, waarbij elk volgend level exponentieel meer inspanning van je verwacht. Het heeft goblins, gekleurde draken, een Kalphite Queen en zelfs iconische personages zoals Doric, The Wise Old Man, Zanik en Vannaka. Het heeft zelfs iconische RuneScape-quests, die soms zijn gecombineerd met andere quests en zijn platgeslagen tot enkele stappen om te passen in deze ervaring.

Om een keer door het hele avontuur te spelen, ben je gemakkelijk 60 uur bezig, maar je kunt deze tijd met gemak verlengen als je alle optionele quests wilt voltooien, je alle gebieden van top tot teen wilt verkennen en je een leuke basis wilt bouwen met alle blauwdrukken voor meubels en gear. Wil je al je skills als een echte RuneScaper naar level 99 tillen? Dan kun je er nog een aantal uur bij optellen. Deze review is geschreven met in totaal 120 uur op de teller, waarvan ruim 55 uur op PlayStation 5. Aangezien de game al geruime tijd speelbaar was in Early Access via Steam, baseren we de review vandaag op de consoleversie, maar zie je screenshots van zowel de pc-versie als de PlayStation 5-versie.

Je kunt bijna stellen dat RuneScape: Dragonwilds bijna alle elementen heeft die kenmerkend zijn voor RuneScape. Dat is dan ook een grote haak voor spelers, want zo goed als heel mijn friends list op Steam en PlayStation zaten afgelopen week gekluisterd achter hun beeldschermen en ik moet eerlijk bekennen dat ik dat alleen had kunnen zien als ik ook de hele week gekluisterd zat achter mijn beeldscherm. Dat heb ik zeker, want net als RuneScape is ook Dragonwilds ontzettend verslavend en vermakelijk.

Verken Ashenfall

Ashenfall is dus het continent waar we op spelen en dat is afgezonderd van het continent waar de RuneScape-MMO zich in afspeelt. We zien dus geen iconische locaties zoals Varrock, Lumbridge en Falador, alhoewel we wel duidelijke invloeden zien vanuit RuneScape. Deze zitten overal. Van grote landmarks tot de kleinste details. Het voelt als iets wat echt bestaat in het RuneScape-universum.

De wereld is opgedeeld in verschillende gebieden. Elk gebied is thematisch anders en speelt in op een RuneScape-locatie. Zo beginnen we in Brynmoor, dat voornamelijk een rustige vallei is, vergelijkbaar met de graslanden en bossen tussen Lumbridge, Falador en Varrock. Daarna trekken we door Ghornfell, waar een moerasgebied ligt, vergelijkbaar met het moeras naast Canifis. Later komen we in een reusachtig kastelengebied dat de indruk geeft alsof het de thuisbasis is van de Black Knights en het voorlopig laatste gebied in de game is een reusachtige woestijn.

Elk gebied in de game kent weer nieuwe soorten vijanden, nieuwe resources en nieuwe quests. Je bent dus voortdurend bezig met het verzamelen van nieuwe grondstoffen om te verwerken in betere uitrusting, want de gevaren op je pad zijn pas echt gevaarlijk als je niet goed genoeg bewapend bent. Een tier hoger of lager maakt in deze game daadwerkelijk het verschil en verandert het speelveld van voorzichtig te werk gaan naar complete dominantie. Je bent ook best wel wat tijd kwijt met het vergaren van deze resources en het maken van nieuwe uitrusting. Upgrades hebben meerdere materialen nodig en sommige vind je lastig, of je moet ze zelf weer verwerken tot halffabricaten om ze vervolgens weer te gebruiken om nieuwe magic-robes te maken. Klinkt misschien een beetje langdradig en vervelend, maar dat is het dus absoluut niet. De zogenaamde grind is vermakelijk, uitdagend en belonend. Die nieuwe helm maken en dragen voelt ook gewoon echt aan als een trots RuneScape-moment waarop je eindelijk hebt waar je voor gewerkt hebt en er vol trots mee kunt paraderen.

Overal bouwen

Construction trainen in RuneScape: Dragonwilds blijft niet beperkt tot een Player-Owned-House-portaal. In deze game mag je bouwen waar je wilt en je mag ook bouwen wat je wilt. Wil je heel Lumbridge Castle nameken? Ga je gang. Wil je alles doen met een klein hutje waar een bed in staat? Ook dat mag.

Je kunt de meest krankzinnige gebouwen in elkaar knutselen en bijna de hele wereld is jouw canvas om in te bouwen. Als je wilt, kun je een hele stad gaan bouwen met aparte huisjes voor de blacksmith of crafting bench. Je kunt een hele boerderij opzetten en beheren met de farming skill, maar je kunt ook een gigantische superbasis in elkaar knutselen waar al je voorzieningen samenkomen. Het is aan jou en als ik kijk naar alle creaties die ik heb gezien in werelden van vrienden of onze gedeelde wereld, zie je ook dat iedereen een eigen invulling geeft aan zijn droomhuis of basis. Waar de een genoegen neemt met een houten blokhut die bestaat uit aan elkaar geklikte muren, bouwt de ander een zelfbedacht huis met muren en balken die zijn geplaatst in de vrije modes, waardoor je verder kunt kijken dan de vooraf geproduceerde bouwdelen die je kunt gebruiken.

Group Ironman?

In RuneScape: Dragonwilds is iedereen een Iron Man. Je kunt niet via een Grand Exchange de nieuwste en sterkste wapens kopen, maar je moet er echt zelf werk van gaan maken. Toch sta je er niet helemaal alleen voor. Want de volledige game is te spelen in co-op. Ongeacht in welke wereld je speelt, je personage heeft altijd zijn eigen voortgang. Je kunt dus verder met je eigen personage in je eigen wereld, in een wereld van vrienden of op een gedeelde server. Zo kun je alle gevaren samen uit de weg ruimen, samenwerken aan een gigantische basis en elkaar helpen met quests of het maken van nieuwe uitrusting. Zo heb ik samen met vijf andere vrienden een gedeelde server waar we met zijn allen in kunnen, maar ook alleen in verder kunnen spelen. Een beetje alsof je je eigen privé-MMO hebt dus.

Co-op maakt deze game dan ook echt veel leuker op bepaalde momenten. Als je voor het eerst een gigantische draak gaat verslaan, een resuachtig nieuw gebied gaat verkennen of een van de vele geheimen of puzzels oplost. Het heeft toch een hele andere lading als je zoiets samen kunt beleven. Maar ook in je eentje blijft deze game magisch, want ongeveer de helft van mijn RuneScape: Dragonwilds speeltijd heb ik gestoken in mijn eigen wereld op de PlayStation, waar ik op mijn eigen tempo mijn ding kan doen. Kan verdwalen en tot drie uur in de nacht kan zeggen: “Ik doe dit nog heel eventjes en dan sluit ik af.” Om vervolgens, zoals je al vermoedt, daarna toch niet af te sluiten. Er is altijd nog dat ene dingetje wat je wil doen.

Verdict

RuneScape: Dragonwilds weet als geen ander hoe je het gevoel van RuneScape vertaalt naar een kleinschalig openwereld-survivalavontuur. De wereld zit bomvol herkenbare elementen, bekende mechanics en die heerlijk luchtige RuneScape-humor, maar het mooie is dat Dragonwilds daar nooit volledig afhankelijk van is. Zelfs zonder de RuneScape-saus blijft er een ontzettend vermakelijke game overeind.

Want hoewel Dragonwilds officieel een survivalgame is, draait het verrassend weinig om daadwerkelijk overleven. Het draait om ontdekken, sterker worden, nieuwe gebieden bereiken en vooral zien wat er achter die volgende heuvel verscholen ligt. De survivalmechanics ondersteunen het avontuur, in plaats van andersom. Voeg daar de co-op, charmante storytelling en enorme hoeveelheid vrijheid aan toe en je hebt een avontuur waar je gemakkelijk tientallen uren in kunt verdwijnen.

RuneScape-fan of niet, op pc of console: RuneScape: Dragonwilds is een heerlijke verrassing. Dit is geen RuneScape-spin-off die je speelt omdat het RuneScape is. Dit is een verdomd leuke survivalgame dat ook nog eens RuneScape is.