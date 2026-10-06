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8BitDo brengt Tomb Raider 30th Anniversary controllers uit

HardwareNieuws 1 Malvin Schuivens 6 oktober 2026

tomb raider 8bitdo

8BitDo neemt de controllermarkt inmiddels enorm over met unieke designs, sterke kwaliteit en de meest wilde collaboration projecten. Zo heb ik thuis de Whuchang controller, die ik met enige regelmaat gebruik. Maar, in het kader van nieuwe samenwerkingen zien we nu een Tomb Raider-collectie!

De Tomb Raider 30th Anniversary controllers zijn officieel gelicenseerd en vanaf 13 november 2026 te krijgen in Nederland. De collab ziet twee controllers: de Ultimate 3 voor XBOX en de Pro 3 Bluetooth Gamepad. Beide modellen werken uiteraard ook op PC.

De Ultimate 3 is sowieso een enorm flexibele controller, met een 1000Hz polling rate, dual thumbsticks met TMR, two-trigger tops en Hall-effect triggers. Nooit meer stickdrift en volledige controle over je gameplay, of je nu race-games speelt of je onderdompelt in competitieve shooters.

De Pro 3 is een Bluetooth gamepad die werkt op de Switch 1 en 2, PC en mobiele apparaten. Met verwisselbare face buttons, 6-axis motion control én low-latency verbindingsmogelijkheden lig je nooit achter.

De Ultimate 3 zal €109,99 gaan kosten en de Pro 3 landt op €79,99. Je kan ze hier beter bekijken!

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About the author

Malvin Schuivens

Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.

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