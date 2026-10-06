8BitDo brengt Tomb Raider 30th Anniversary controllers uit

8BitDo neemt de controllermarkt inmiddels enorm over met unieke designs, sterke kwaliteit en de meest wilde collaboration projecten. Zo heb ik thuis de Whuchang controller, die ik met enige regelmaat gebruik. Maar, in het kader van nieuwe samenwerkingen zien we nu een Tomb Raider-collectie!

De Tomb Raider 30th Anniversary controllers zijn officieel gelicenseerd en vanaf 13 november 2026 te krijgen in Nederland. De collab ziet twee controllers: de Ultimate 3 voor XBOX en de Pro 3 Bluetooth Gamepad. Beide modellen werken uiteraard ook op PC.

De Ultimate 3 is sowieso een enorm flexibele controller, met een 1000Hz polling rate, dual thumbsticks met TMR, two-trigger tops en Hall-effect triggers. Nooit meer stickdrift en volledige controle over je gameplay, of je nu race-games speelt of je onderdompelt in competitieve shooters.

De Pro 3 is een Bluetooth gamepad die werkt op de Switch 1 en 2, PC en mobiele apparaten. Met verwisselbare face buttons, 6-axis motion control én low-latency verbindingsmogelijkheden lig je nooit achter.

De Ultimate 3 zal €109,99 gaan kosten en de Pro 3 landt op €79,99. Je kan ze hier beter bekijken!