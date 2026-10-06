RuneScape maakt een “herstart” met RuneScape Reignited

RuneScape Reignited is de 25 jaar oude RuneScape 3 met nieuwe, frisse servers a la de Fresh Start Worlds van Old School RuneScape uit 2022. Een nieuwe economie, geen opgeblazen prijzen, overvloeden op de markt en bovenal geen MTX-boosted accounts of afkortingen. Dit is RuneScape zoals die altijd al had moeten zijn.

De RuneScape Creative Director werd tijdens het aankondigen van RuneScape Reignited op RuneFest 2026 een beetje emotioneel. Hij ziet langzaam de vlam uitwapperen van een MMORPG die hij een warm hart toedraagt. Met de volgende aankondiging hoopt hij die vlam opnieuw aan te wakkeren met RuneScape Reignited, maar de fans zijn er nog niet heel erg happig op.

Een nieuwe economie voor een nieuwe playerbase. Runescape Reignited vindt plaats op de live RuneScape-servers. Reignited-spelers en veteranen spelen dus samen in een wereld, maar zijn wel beperkt in het samenspelen. Zo kunnen ze niet samen deelnemen aan bossfights om loot te delen en kunnen ze niet met elkaar ruilen. Ze delen de wereld van Ironmen, veteranen en Group Ironmen, maar met hun eigen beperkingen en vrijheden. Een hele frisse, nieuwe economie, hiscores en nieuwe spelers brengen enorm veel voordelen met zich mee. Al is de boosheid van de veteranen, waar de playerbase blijft krimpen, natuurlijk ook terecht.

Jagex werkt verder aan nog meer updates om de game eenvoudiger te maken voor nieuwe of terugkerende spelers. De Adventure Guide is daar ook een onderdeel van. Deze laat je een kritiek pad zien voor de voortgang van je account. Een soort van in-game progression route, zodat je nooit verdwaalt in de zee van mogelijkheden en altijd een houvast hebt.

Andere initiatieven zijn de Road to Restoration met verschillende kwaliteitsverbeteringen en reworks van locaties, zodat de hele game er weer als één RuneScape uitziet.

RuneScape Reignited komt uit op 2 december 2026. Maar wist je ook al dat RuneScape 4 officieel is aangekondigd?