Review | EPOMAKER TH65

Ja ja ja, het is weer tijd om te kijken naar een nieuw mechanisch toetsenbord van EPOMAKER. Een merk dat de markt over begint te nemen met betaalbare en innovatieve toetsenborden. De TH65 lijkt daarin geen uitzondering. Is het toetsenbord zo compleet als de specificaties zeggen? Laten we daar eens naar kijken.

Op papier krijg je een 65% lay-out, 5-laagse gasket mount met een creamy en thocky geluidsprofiel. De TH65 lijkt eigenlijk alles te hebben dat iemand zoekt in een 65% toetsenborden zonder de nieuwe gimmicks/ features zoals schermpjes of volledig ingebouwde streamdecks. Gewoon een mooi ogend, lekker klinkend en goed werkend toetsenbord, toch?

Design & bouwkwaliteit

De TH65 is een enorm strak ontworpen toetsenbord. Het is een strak en uniform ontwerp dat we vaker zien bij EPOMAKER producten. Wat het toetsenbord uniek maakt, zijn de semi-transparante keycaps. Deze zorgen ervoor dat RGB op een mooie manier benut wordt. En in de praktijk is dat zeker zo. De keycaps hebben een soort profiel erin zitten dat het licht op een unieke en mooie manier door het bord laat komen.

Wat hierin een klein nadeel is, is dat het toetsenbord aan de zijkant ledverlichting heeft. Deze verlichting kan soms botsen met de RGB op de topplate. Vooral wanneer je daar maar één kleur wilt gebruiken, zie je ten alle tijden de RGB aan de zijkanten erdoorheen komen. Klein minpuntje, maar mijn god wat een mooi toetsenbord verder. De keycapset heeft oranje accenten die prima leesbaar zijn en geeft het geheel een erg unieke look.

De bouwkwaliteit zit ook zeker goed. Het bord is vrij licht, maar voelt toch erg stabiel aan. De behuizing is volledig van ABS-plastic gemaakt, maar daar merk je tijdens het gebruik eigenlijk maar weinig van. Er zit nauwelijks flex in het toetsenbord en ook bij wat meer druk voelt de behuizing stevig aan.

Met een gewicht van rond de 820 gram is hij bovendien zwaar genoeg om netjes op zijn plek te blijven liggen tijdens het gamen of typen. Het is dus zeker geen goedkoop aanvoelend plastic toetsenbord, en dat vind ik voor deze prijsklasse toch wel een compliment waard.

Romig, geen slagroom

Ook tijdens het typen weet de TH65 mij positief te verrassen. De Creamy Jade-switches voelen enorm soepel aan en hebben een fijne lineaire aanslag. In combinatie met de gasket-mount en de verschillende lagen demping voelt het typen erg comfortabel aan. Daarnaast klinkt het toetsenbord behoorlijk diep, iets wat ik persoonlijk altijd wel kan waarderen. Het is geen stil toetsenbord, maar de sound die eruit komt is wat mij betreft erg prettig.

Ik weet nog dat ik vroeger een toetsenbord had met Blue switches en dat mijn vader aan het schreeuwen was vanaf de slaapkamer omdat hij niet kon slapen door het harde en vooral vervelende typgeluid. Nou, toen ik hem dit bord liet horen wat hij anders aardig positief over hoe lekker het klinkt. Als je dan al zoekt naar een review over het geluid, dan vertrouw mij erop dat als mijn vader zegt dat het lekker klinkt, dan klinkt het ook lekker.

Ook voor gaming weet de TH65 prima te presteren. Met een polling rate van 1000 Hz via zowel USB als 2.4 GHz is de latency laag genoeg om tijdens het gamen eigenlijk geen verschil te merken. Tijdens snelle games heb ik geen moment gehad dat een input niet goed geregistreerd werd. Voor competitieve gamers die tegenwoordig gebruikmaken van Rapid Trigger of instelbare actuation is dit natuurlijk een ander verhaal, maar voor het gros van de gamers is de performance van de TH65 meer dan voldoende.

Gebruik je het bord via Bluetooth? Dan zou ik niet competitief gaan gamen. Maar zelfs op Bluetooth-mode kan je prima typen, cozy games spelen of hem on-the-go meenemen voor bijvoorbeeld werk of op een LAN-party. Al met al is het toetsenbord echt geweldig voor typwerk en gaming, of je nu competitief bent, of niet, er is genoeg te halen hier.

De TH65 heeft een 8000mAh accu, waardoor deze enorm lang mee gaat. Ook is hij lekker snel op te laden en kan je hem heel snel weer voor lange tijd gebruiken. Dit is oprecht een enorm fijn aspect, want er zijn genoeg toetsenborden die het niet zo lang trekken als deze. Tuurlijk, dit bord is vrij barebones qua features, maar toch krijg je met elementen zoals de accu enorm veel terug.

Software

De software is wat mij betreft wel het zwakke punt van de TH65. EPOMAKER maakt gebruik van een browser-based programma, wat op zichzelf geen probleem hoeft te zijn. De mogelijkheden zijn namelijk behoorlijk uitgebreid. Je kunt toetsen remappen, macro’s instellen, RGB aanpassen en nog veel meer. Het probleem zit hem vooral in de manier waarop je bij deze software komt. Het is allemaal net wat omslachtiger dan nodig en het is niet altijd direct duidelijk welke software of driver je precies nodig hebt. Eenmaal geopend werkt de software prima, maar EPOMAKER mag hier wat mij betreft nog wel wat aandacht aan besteden.

Verdict

De EPOMAKER TH65 is eigenlijk precies wat ik hoopte dat het zou zijn. Geen onnodige schermpjes, tientallen extra knoppen of andere gimmicks, maar gewoon een enorm fijn 65% toetsenbord dat doet wat het moet doen. De Creamy Jade-switches zijn heerlijk om op te typen, het geluid is verrassend goed en ook tijdens het gamen laat de TH65 weinig te wensen over.

Daar komt bij dat de semi-transparante keycaps, RGB-verlichting en oranje accenten ervoor zorgen dat het bord er ook nog eens ontzettend goed uitziet. De 8000mAh-accu is een enorme plus en ook draadloos gamen via 2.4 GHz werkt zoals je mag verwachten. Alleen de software laat wat steken vallen en voelt onnodig omslachtig aan.

Maar eerlijk is eerlijk: voor een toetsenbord dat rond de €60 kost, vind ik het lastig om daar heel zwaar aan te tillen. De TH65 weet namelijk op de belangrijkste punten gewoon enorm goed te presteren. Zoek je een betaalbaar 65% toetsenbord dat lekker typt, goed klinkt, er fantastisch uitziet en ook geschikt is om serieus op te gamen? Dan is de EPOMAKER TH65 wat mij betreft een hele makkelijke aanrader.