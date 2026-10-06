Review | Oniverse Polaris

Een nieuwe concurrent binnen budget gaming begint zich langzaam te vormen op de Nederlandse markt. Oniverse is namelijk langzaam hun productlijn naar ons nederige landje aan het brengen. Om dit te vieren testen wij vandaag de Oniverse Polaris, een budget gamingheadset die merken als GXTrust probeert te rivaliseren.

Een headset met een adviesprijs van €59,99, maar die hier al te krijgen is voor €45,- is de Polaris. Een budgetheadset van Oniverse met verassend veel features én die bruikbaar is voor meerdere platformen. Deze headset heeft drie connectie modi, een verwisselbare microfoon, RGB LED-balkjes voor extra fps en ook nog eens best prima geluid. Laten we ieder aspect even uit elkaar trekken!

Bouwkwaliteit & design

De Polaris is een budgetheadset en dat zie je ook terug in de materiaalkeuze. De headset bestaat grotendeels uit plastic, wat op het eerste gezicht misschien wat goedkoop aanvoelt, maar tegelijkertijd een belangrijk voordeel heeft: het gewicht blijft lekker laag. De headband is voorzien van een zachte stoffen bekleding die prettig op het hoofd rust. In combinatie met het lage gewicht maakt dit de Polaris comfortabel genoeg voor langere gamesessies.

Waar de headset wat comfort betreft wel wat punten laat liggen, zijn de oorkussentjes. Deze zijn vrij stug en voelen wat simpel aan door het ontbreken van een zachtere of meer ademende structuur. Ze sluiten prima rond de oren aan en zijn zeker niet oncomfortabel, maar naarmate je de headset langer draagt, merk je wel dat hier wat is bespaard. Vooral tijdens langere sessies had ik graag wat zachtere kussentjes gezien.

Al met al weet de Polaris op het gebied van draagcomfort een prima balans te vinden voor zijn prijsklasse. De lichte constructie en prettige headband zorgen ervoor dat je de headset zonder veel problemen langere tijd kunt dragen, al voorkomen de wat stugge oorkussentjes dat de Polaris echt uitblinkt op dit vlak.

De headset bevat voldoende flex, dus hij zal niet snel breken of stuk gaan, ondanks het materiaal. De bouwkwaliteit is daarmee ook meer dan prima!

Kijken we naar het design, dan ben ik behoorlijk positief. De Polaris heeft een ietwat futuristische uitstraling, maar weet tegelijkertijd clean en minimalistisch te blijven. Vooral de subtiele RGB bars aan de zijkanten geven de headset wat extra karakter, zonder dat het geheel meteen schreeuwerig wordt. Ook het Oniverse logo is netjes in het ontwerp verwerkt. Het is duidelijk zichtbaar, maar niet zo prominent aanwezig dat het de rest van het design overschaduwt. Door de afneembare microfoon, kan je hem ook buiten de deur dragen.

Features

De Oniverse Polaris is een headset die voor de zachte prijs een aantal leuke features heeft. Zo kan de headset op drie manieren gebruikt worden: draadloos via de 2.4GHz dongle, Bluetooth en met een 3.5mm audio kabel. Dit maakt de headset enorm flexibel qua platform, hij werkt op Switch (2), XBOX, PlayStation, PC én mobile. Je kan de headset niet draadloos gebruiken op XBOX, maar wel via de 3.5mm in je controller.

Daarnaast heeft de headset alles dat jij nodig hebt in de doos zitten. Zo kan je de 2.4GHz dongle met zowel USB-C, als USB-A gebruiken. Al met al krijg je voor dat geld echt wel een compleet pakket.

Je kan alles makkelijk bedienen via controls op de headset zelf. Die buttons zijn herkenbaar, werken perfect en geven voldoende feedback na het klikken. Je kan alles bedienen van de verlichting tot aan de connectiviteit. Je kan hem hier in pairing mode zetten, media pauzeren en natuurlijk het volume regelen. De headset heeft geen software, dus dat je wel aardig veel kan instellen via de headset zelf haalt iets van die limitaties weg.

De headset heeft ook tussen de 30 en 50 uur aan batterij, liggende aan of jij de RGB aan of uit zet. Ik heb de headset nauwelijks op hoeven te laden tijdens mijn twee weken gebruik, dus die accuduur, die zit sowieso wel goed!

Geluidskwaliteit

De geluidskwaliteit voor onder de €60,- is wat dat betreft ook echt wel goed. Ga je het vergelijken met andere budget headsets, dan heeft deze een aardig strak geluidsprofiel.

De headset heeft een behoorlijk nadrukkelijke bass, dus dat is iets dat je fijn moet vinden. Je kan de headset namelijk niet aanpassen via een eigen software, want die is er niet. De headset is plug & play en dat heeft zo z’n limitaties.

Door die nadrukkelijke bass mis je wat detail en diepgang in het geluid. Dat betekent niet dat het slecht klinkt, want je hebt een prijs om rekening mee te houden. En voor die prijs krijg je vol geluid dat door de 7.1 surround lekker klinkt met muziek, films en in games.

Ik zou de headset qua budget vergelijken met de GXTrust Forta of de Carus. Vergelijk je de headset met bijvoorbeeld deze twee? Dan heeft de Polaris een enorme voorsprong in geluid. Dit kan er zomaar voor zorgen dat Trust waardige competitie heeft in het budgetsegment.

Microfoon

De microfoon klinkt helder en heeft een prima geluid. Wel zal je hem in de settings van je console een beetje omhoog moeten zetten in volume. De microfoon is standaard namelijk erg zacht. Je kan hier uiteraard geen torenhoge verwachtingen hebben en het is mogelijk om zelf een andere microfoon erop te zetten. Maar, de microfoon is vergelijkbaar met andere headset microfoons in dezelfde prijsklasse.

Verdict

De Oniverse Polaris is een headset die voor deze prijs enorm veel te bieden heeft. Het is en blijft een headset met besparingen, maar brengt verassend lekker geluid voor de prijs, een prima bouwkwaliteit, strak ontwerp en vooral een enorm sterke connectivity.

De wat stuggere oorkussens en het ontbreken van software zorgen ervoor dat de headset niet overal uitblinkt, maar toch krijg je voor een zachte prijs enorm veel terug. Het is hiermee een erg interessante nieuwkomer in de Nederlandse markt en hopelijk zien we nog meer Oniverse producten in de toekomst!