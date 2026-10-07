Gobble Inn is aangekondigd en het is niet wat je denkt

Nieuws Malvin Schuivens 7 oktober 2026
Gobble Inn gaat niet over een café waar er flink gelikt wordt, maar is een cosy game van Spilt Milk Studios, bekend van Trash Goblin. De game werd vandaag aangekondigd en je kan hem binnenkort steunen!
Gobble Inn is namelijk vanaf 29 oktober te steunen op kickstarter. Het komt van de makers van Trash Goblin, een cosy shopkeeping game die positief werd ontvangen.
In Gobble Inn speel jij als goblin superster Aunty Val, waar je gaat mijnen en graven voor ingrediënten om in je Inn te benutten. Het is aan jou om je klanten tevreden te houden, je Inn bij te houden en natuurlijk flink wat winst te maken.
”Dig deep as you seek delicious and rare foodstuffs with a range of unlockable tools. Explore wild biomes filled with a variety of block types, stuffing each descent with new challenges and surprises. Then take the spoils of your dig back to the surface and tinker with your bounty to discover new recipes for meals, feed hungry customers, and raise the reputation of your inn!”
Vandaag werd ook Resident Evil: Requiem DLC gelekt… check ’t hier!
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gobble inn Kickstarter spilt milk studios trash goblin
About the author
Gaming journalist met een zwak voor alles wat groots, meeslepend en een beetje duister is. Mijn hart ligt bij MMORPG’s—eindeloze werelden vol lore, grind en epische avonturen waar ik met plezier in verdwijn. Maar ook fantasy en souls-like games weten me keer op keer te grijpen. Naast gamen ben ik een enorme hardware-peripheral fanaat, met een bijzondere obsessie voor toetsenborden. Ik kijk daar net zo kritisch naar als naar een lastige boss fight. Daarnaast ga ik graag in gesprek met ontwikkelaars en duik ik regelmatig in interviews om de verhalen achter de games, films of sterren naar boven te halen.
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