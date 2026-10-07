Gobble Inn is aangekondigd en het is niet wat je denkt

Gobble Inn gaat niet over een café waar er flink gelikt wordt, maar is een cosy game van Spilt Milk Studios, bekend van Trash Goblin. De game werd vandaag aangekondigd en je kan hem binnenkort steunen!

Gobble Inn is namelijk vanaf 29 oktober te steunen op kickstarter. Het komt van de makers van Trash Goblin, een cosy shopkeeping game die positief werd ontvangen.

In Gobble Inn speel jij als goblin superster Aunty Val, waar je gaat mijnen en graven voor ingrediënten om in je Inn te benutten. Het is aan jou om je klanten tevreden te houden, je Inn bij te houden en natuurlijk flink wat winst te maken.

”Dig deep as you seek delicious and rare foodstuffs with a range of unlockable tools. Explore wild biomes filled with a variety of block types, stuffing each descent with new challenges and surprises. Then take the spoils of your dig back to the surface and tinker with your bounty to discover new recipes for meals, feed hungry customers, and raise the reputation of your inn!”

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