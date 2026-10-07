Oepsie.. Resident Evil: Requiem schrijver lekt per ongeluk DLC concept

Resident Evil: Requiem nam gamers volledig in de ban van een afsluitend verhaal voor veel personages en onafgemaakte verhalen binnen de franchise, terwijl het ook terug keek naar wat de franchise vormde. Maar, het lijkt erop dat Capcom nog niet klaar is met de game.

We volgen Leon en Grace in een verhaal dat ons terugbrengt naar een aantal iconische locaties. Ook onthuld de game een aantal mysterieuze losse eindjes. Terwijl Capcom hard werkt aan de Veronica remake, lekt een van de Requiem schrijvers perongeluk een belangrijk detail voor de toekomst.

In een interview tijdens MEADOWLARK Comic Con onthuld Haris Orkin, een van de schrijvers van Resident Evil: Requiem, dat ze nog bezig zijn met iets nieuws.

“We have an arc for Spencer in Requiem. They kind of you understand that more and in the DLC, you will understand it even further. So yeah! I probably shouldn’t say that, but yeah.”

LEAKED | Resident Evil: Requiem writer Haris Orkin accidentally revealed a upcoming story DLC “We have an arc for Spencer in Requiem. They kind of you understand that more and in the DLC for Requiem, you will understand it even further. So yeah! I probably shouldn’t say that, but yeah.” Source:

https://t.co/Mvo7WaAsEh — Idle Sloth (@IdleSloth84_) October 7, 2026

In welke vorm we Spencer terug gaan zien is natuurlijk nog onbekend. Maar, hopelijk krijgen we snel meer officiële informatie vanuit Capcom zelf!