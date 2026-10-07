RuneScape Summit: zo ziet 2027 eruit voor de MMORPG

RuneFest is inmiddels weer voorbij, maar RuneScape gaat door. Op meerdere manieren en daar wordt voornamelijk in 2027 de meeste invulling aan gegeven. Dit jaar zien we ook nog enkele contentupdates en impactvolle aanpassingen, waaronder RuneScape Reignited en officiële plugins. Dit liet Jagex zien tijdens de RuneScape Summit.

Runelite voor RuneScape 3?

De eerste grote update is nu al uitgekomen. Dit zijn plugins voor RuneScape 3 die op een soortgelijke manier werken als in Old School RuneScape met de RuneLite-client. Plugins hebben het leven voor OSRS-spelers aanzienlijk verbeterd en eindelijk is het tijd dat RuneScape 3-spelers ook van zulke features gaan genieten. De feature rolt eerst uit in een beta met beperkte functionaliteiten, dus hou je Alt1-toolkit er nog maar even bij. De plugin-beta ondersteunt momenteel de volgende features:

RuneScape Reignited

Hier zijn we eerder deze week al eens ingedoken. De releasedatum voor RuneScape Reignited stond gepland voor 2 december 2026, maar Jagex heeft gisteren bekendgemaakt de plannen voor Reignited bij te stellen na feedback vanuit de community. Ze komen deze week nog met een nieuw voorstel. Het is nog even afwachten of deze aanpassingen impact hebben op de releaseplanning.

Hoard of Dragons

Hoard of Dragons is de eerste grote update die RuneScape ziet in het eerste kwartaal van 2027. Hoard of Dragons trapt af in januari met Grandmaster Clue Scrolls. Deze nieuwe vorm van Clue Scrolls introduceert tevens een nieuwe dye om na te jagen. Ongetwijfeld een van de meestgewilde neiwue voorwerpen die voor bakken met verhandeld gaat worden via de Grand Exchange.

Hoard of Dragons ziet verder een volledige rework van de agilityskill met verbeterde agilitycourses, nieuwe abilities en bestaande abilities die nog beter inspelen op movement.

Last but not least komt er een heel nieuw gebied naar de game toe. Een heuse Dragon Isle waar spelers naartoe reizen voor Dragon Quest 2. Een nieuwe Master Quest met nieuwe PVM- en skillingcontent. Dit nieuwe land introduceert vaults om in te duiken met nieuwe gameplayelementen waar we later meer over te weten komen.

City of Gnomes

Later in 2027 gaat City of Gnomes van start en krijgen we Argento, een nieuwe skilling boss die we als groep moeten tackelen. Denk aan Croesus, maar dan anders.

Uiteindelijk draait City of Gnomes om de finale van de Glouphrie-questline, met een nieuwe Quest Boss, niemand minder dan Glouphrie zelf. We komen terecht in een heel nieuw gebied met de Quest The Curse of Arposandra van Grandmaster-niveau. Nieuwe combat- en skillingcontent, nieuwe rewards en eindelijk weer een nieuwe regio.

Secrets of Karamja

De grote jungle in RuneScape is in het najaar van 2027 aan de beurt. We trekken hierbij naar een nieuwe ondergrondse raid in Karamja, maar Jagex speelt de kaarten voor het najaar nog vrij dicht tegen de borst. Tijdens de RuneScape Summit werd de update kort getoond. We weten nog niet zo goed wat we hier allemaal mogen verwachten, dus we moeten nog iets langer wachten op concrete informatie.

Road To Restoration

Gedurende het hele jaar ontvangt RuneScape kwaliteitsverbeteringen en oplossingen in het kader van Road to Restoration. Jagex is van plan om de game te stroomlijnen voor nieuwe spelers en om de schade van MTX en fluctuerende visies glad te strijken. Onder andere de volgende aanpassingen staan gepland, waar spelers al geruime tijd om vragen, en meer:

Een verbeterde en uniforme Collection Log

Clan Finder

Grouping system Rework

Quest Timeline Rework

Remastered Journey (Adventure Guide en RuneScape Reignited)

Balance-updates

Content Creator-tools

De terugkeer van het Ninja Team voor geregelde kwaliteitsverbeteringen en micro-oplossingen

En nog veel meer

Naast de RuneScape Summit zijn er ook aankondigingen voor Old School RuneScape en Dragonwilds.