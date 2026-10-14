Cyberpunk Edgerunners 2 toont nieuwe beelden

Cyberpunk Edgerunners 2 komt er aan en Netflix heeft een nieuwe officiële trailer uitgegeven die een blik werkt op wat komen gaat voor deze ontiegelijk populaire franchise.

Cyberpunk Edgerunners werd met zijn release ontzettend goed ontvangen en zelfs erna nog lang geprezen voor het verhaal en de animatie en emotie. Nu komt dus Cyberpunk Edgerunners 2 en vandaag heeft Netflix een officiële trailer uitgebracht voor de anime die op 20 oktober verschijnen gaat.

Cyberpunk Edgerunners 2

Cyberpunk Edgerunners 2 gaat een nieuw verhaal volgen, maar er gaat wel geprobeerd worden het eerste seizoen te overtreffen. Of dit ook gaat lukken is natuurlijk nog even afwachten, maar tot die tijd kunnen we naar wat waarschijnlijk de laatste trailer gaat zijn voordat het tweede seizoen gaat draaien gaan kijken.

Een goeie twee minuten aan materiaal is te zien in de trailer, mocht je dus niet te veel willen weten denk dan goed na voordat je op play drukt. Maar wil je hem toch kijken druk dan snel op afspelen en maak jezelf hyped met de animatie en muziek van deze trailer!

In het tweede seizoen gaan we in tien episodes een nieuw origineel verhaal krijgen en deze gaat alleen te zien zijn op Netflix! Ga je het kijken? Laat het ons weten.