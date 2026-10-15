Grand Theft Auto VI laat spectaculaire launchtrailer nu al zien

Het is bijna onwerkelijk om te typen, maar Grand Theft Auto VI komt er dan toch eindelijk bijna aan. Nog iets meer als een maand en dan kunnen we aan de slag met de game van Rockstar. Vandaag heeft het bedrijf de launch trailer getoond om ons nog eens een laatste keer helemaal lekker te maken voor de lancering van het spel!

Of je er nu hyped voor bent of niet je kunt niet ontkennen dat de lancering van Grand Theft Auto 6 een waar event is in de gamingwereld. Een game waar zo veel spelers al lang op wachten. Rockstar heeft hele grote wensen te vullen en hoopt met de launch trailer ons nog iets langer zoet te houden.

Grand Theft Auto VI launch trailer

Eindelijk is het dan zo ver de launch trailer van het spel. Ik kan er nog veel woorden aan vuil maken, maar het lijkt me beter dat je gewoon lekker kijkt en luistert naar de video hieronder!

De nieuwe beelden geven ons opnieuw een kijkje in het kleurrijke Vice City. Natuurlijk staan hoofdpersonages Jason en Lucia weer centraal, die samen verwikkeld raken in een groots crimineel avontuur. De trailer wordt bovendien ondersteund door nieuwe muziek van het elektronische duo Justice, dat ook verantwoordelijk is voor de originele soundtrack van het spel.

Het is inmiddels ruim dertien jaar geleden dat Grand Theft Auto V verscheen. De verwachtingen voor dit nieuwe deel zijn dan ook gigantisch. Of Rockstar Games die verwachtingen daadwerkelijk kan waarmaken, ontdekken we op 19 november 2026. Eén ding is zeker: de gamingwereld kijkt reikhalzend uit naar deze lancering!

Nog iets meer als een maand voordat we het spel kunnen spelen op de Sony PlayStation 5 en de Microsoft-familie aan XBOX-consoles. Die laatste is trouwens niet genoemd in deze launch trailer van het spel, maar is wel gewoon op de release aanwezig natuurlijk.