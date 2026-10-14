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Microsoft kondigt Xbox Nano aan voor 50 euro

Nieuws 3 Daniel Glavimans 14 oktober 2026

XBOX Nano

De XBOX Nano is geen kleine console maar een nieuw lid in de controller lijn van de Amerikaanse gamegigant Microsoft. Deze controller is gemaakt om kleiner en handzamer te zijn en ook wat goedkoper dan de controllers die nu op de markt zijn! 

De Microsoft XBOX Nano controller is dus officieel aangekondigd en moet het instapsegment worden voor de controllers van de fabrikant. Microsoft geeft aan dat de controller ontzettend fijn is voor gamers met kleinere handen en de fabrikant haar kleinste controller ooit is! Dit maakt hem handzaam en makkelijk mee te nemen voor onderweg. Je kunt namelijk deze controller naast je XBOX ook op je mobiel, een computer of wat je maar kunt bedenken spelen.

XBOX Nano

XBOX Nano komt er aan

Microsoft maakt nog steeds wat van de betere controllers op de gaming markt en nu met deze controller proberen ze dus een gat te vullen voor het instapsegment. Met een prijs van 50 euro kost die dus een goeie vijftien euro minder dan zijn grote broer. Dat die kleiner is, maakt het niet minder want de controller heeft nog steeds alle zelfde knoppen. Wat wel anders is aan deze controller is dat er een ingebouwde batterij in zit die je kunt opladen, dit is anders dan de batterij variant die we zo gewend zijn geraakt bij de grote variant. Ook heeft de controller geen 3.5 mm audio jack dus een headset bedraad inpluggen gaat helaas niet.

Mocht dit allemaal nu voor jou niet uitmaken kun je in november van dit jaar de XBOX Nano kopen, less is more! 

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Daniel Glavimans

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