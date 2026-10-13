Review | EPOMAKER TH108 V2 Pro

Onlangs kon je op de website al onze review lezen over het kleine broertje van de EPOMAKER TH108 V2 Pro, namelijk de TH80 V2. Hier was ik enorm enthousiast over. De stille toets slagen waar ik snel aan gehecht raakte en het ideale formaat. Vandaag kijken we naar het grote broertje. De EPOMAKER TH108 V2 Pro.

Wat maakt dit toetsenbord “Pro” vergeleken met het voorgaande model? Eigenlijk niet zo veel. Beide modellen zijn sterk vergelijkbaar. Ze delen dezelfde functies die we eerder al uitgelicht hebben en ze hebben dezelfde opties als het aankomt op de switches. Dit keer heb ik weer de Sea Salt Silent V2-variant om te testen en wederom raakte ik snel gewend aan de stille, maar volle thock als je op het toetsenbord tikt. De verschillen zitten hem uiteindelijk in de grootte van de batterij en het LCD-schermpje. De TH108 V2 Pro heeft een 10.000mAh-batterij en de TH80 V2 een 8000mAh-batterij. Als je altijd bekabeld speelt, merk je daar niet zo veel van, maar kun je echt niet meer zonder draadloze peripherals? Dan is die 20% grotere accu misschien wel aantrekkelijk. Daarbij moet ik wel zeggen dat dit toetsenbord met het LCD-schermpje ook ietsjes meer batterij verbruikt dan de TH80 zonder LCD-schermpje.

Op een rijtje

De TH-serie van EPOMAKER valt goed in de smaak op onze redactie. We hebben ondertussen zo goed als elke revisie binnen deze lijn getest. Van de TH65 tot de TH80 V2 en nu de TH108 V2 Pro. Elke keer met kleine aanpassingen, extra’s of verbeteringen. In het geval van de V2 naar de V2 Pro zijn dat dus een sterkere accu en een LCD-schermpje dat je kunt gebruiken voor on-board informatie zoals batterijpercentage of profielinstellingen, maar je kunt er ook een afbeelding, GIF of reeks aan visuals op afspelen. Uiteindelijk vooral een gimmick, maar als je dat leuk vindt, waarom ook niet? Uiteindelijk zit er niet veel verschil in de prijsklasse van deze lijn. Het verschil tussen de V2 en de V2 Pro is ongeveer dertig euro, waarbij de Pro in veel gevallen net honderd euro kost. Een koopje voor een toetsenbord met deze looks en features.

Het formaat van het toetsenbord lees je ook eenvoudig af aan de naam. In dit geval bekijken we de TH108 V2 Pro. 108 geeft aan dat het een full-size toetsenbord is. In de praktijk betekent dit dat je zowel het numpad als functietoetsen en alles daartussenin erbij krijgt. Aangezien ik het numpad nauwelijks gebruik, is een 75-80% layout voor mij ideaal, maar als je dus veel gebruikmaakt van nummertjes in je werk of ability-rotation, is een numpad wellicht geen overbodige luxe. Iedereen heeft een eigen voorkeur en voor alle voorkeuren is er waarschijnlijk wel een EPOMAKER-toetsenbord gemaakt. Zelfs voor mensen die het tijdperk van de typemachine willen herleven.

One for All

Net als andere recent geteste EPOMAKER-toetsenborden bevat de EPOMAKER TH108 V2 Pro alle toeters en bellen die je verwacht van het merk. Drievoudige connectiviteit via USB, Bluetooth en 2,4 GHz, compatibel met zo goed als elk besturingssysteem met zelfs aanduidingen voor Windows en Mac op het toetsenbord en webbased software om de RGB, macro’s, display en andere instellingen aan te passen. Allemaal vrij eenvoudig en straight to the point. Ik val in herhaling, omdat ik zo goed als dezelfde featureset kort geleden al benoemd heb in mijn TH80 V2-review, dus lees deze zeker ook even na voor een gedetailleerd beeld.

Het display is het grote verschil met het eerder geteste model en hier zien we dat de summiere software via de browser al snel zijn limiet laat zien. Het aanpassen van het display via de software is niet heel voor de hand liggend en werkt ook niet lekker. Zo doet de preview het merendeels niet, waardoor je je aanpassingen pas echt kunt zien als je deze opslaat en naar het toetsenbord uploadt. Het nadeel is dat je je instellingen niet meer zo eenvoudig kunt aanpassen. Althans, ik heb het niet echt kunnen vinden. Ik moest dus steeds mijn hele instelling terugzetten naar de standaardinstelling om opnieuw te beginnen als ik iets anders wilde. En dat begint het hele gepuzzel en gestuntel dus van voren af aan. Een hele exercitie met een uitkomst die niet eens praktisch is, maar vooral meer flair geeft aan het toetsenbord. Iets wat op zich wel goed zit.

Een unieke uitstraling

De EPOMAKER TH108 V2 Pro ziet er strak uit met een simpel basisontwerp, maar wat het toetsenbord een unieke look geeft, zijn de keycaps die een beetje doorschijnend zijn, waardoor de RGB niet alleen tussen de toetsen, maar ook door de toetsen te zien is. Dit zorgt voor een heel fraai effect, maar wel alleen als je zelf een beetje speelt met de helderheid, snelheid en soort effect. De standaard regenboogwave heeft namelijk het nadelige effect dat je door de verlichting de toetsen niet meer goed kunt lezen. Nu vond ik dit effect ook niet goed passen bij dit toetsenbord en ben ik juist voor iets gegaan dat meer past bij dit toetsenbord. Het toetsenbord krijgt hierdoor een beetje een Black Ice-effect, maar dan met de kleur of kleuren die passen bij jouw set-up.

De belichting en het LCD-schermpje blijven wel “statisch”. Ze werken dus niet standaard met jouw favoriete games, zoals je merkt bij sommige merken als Razer en Logitech G, waarbij de kleuren van je toetsenbord corresponderen met je levens in een game. Ook het LCD-schermpje kan niet worden gebruikt als een extra display in een game om bijvoorbeeld je kogels te displayen in een magazijn. Er zijn ongetwijfeld verschillende tools op het internet die je kunt gebruiken om dit zelf te modden, maar het wordt niet standaard met dit toetsenbord meegeleverd. Is het een gemis? Niet echt, maar mocht je hier waarde aan hechten, is het iets om te overwegen.

Verdict

Voor nog een relatief zachte prijs krijg je met de EPOMAKER TH108 V2 Pro een enorm featurerijk toetsenbord en een hele unieke uitstraling door middel van de lichtdoorschijnende keycaps. Het is een directe eyecatcher op je bureau, maar deze ziet er niet alleen fraai uit, want hij presteert ook boven verwachting. Er zijn enkele kleine puntjes waar je iets over kunt vinden, maar over het algemeen maak je een uitstekende keuze als je besluit om de TH-lijn van EPOMAKER in huis te halen. Of het nu de eerste uitgave, V2, of V2 Pro is.