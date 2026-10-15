Preview | Encryption

Gamescom is ondertussen bijna twee maanden geleden, maar het embargo voor Encryption is nu pas opgeheven. Even in het geheugen graven, zoals we ons bevinden in de “opgegraven” ondergrondse stad in Encryption. Deze indiegame weet indruk te maken door echte omgevingen te gebruiken als speelveld.

Encryption is een psychologische horrorgame in dezelfde geest als Alan Wake of Still Wakes the Deep. Beide titels die indruk op me hebben gemaakt, dus uiteraard ging ik tijdens Gamescom 2026 aan de slag met een game die een hele locatie door de 3D-scanner heeft gehaald om een geïnspireerd verhaal te vertellen. Het was alleen niet de sterkste Gamescom-demo. Dat gaven de ontwikkelaars ook toe. Met weinig slaap, drukte om je heen, felle lampen en gebrek aan context zijn sommige puzzels waar je steeds je notities voor moet openen niet de beste binnenkomer. Desalniettemin lopen we optimistisch weg van de demo.

Digital Lighthouse

Ontwikkelaar Digital Lighthouse is niet per se bekend van videogames. Het is een Italiaans mediabedrijf dat zich specialiseert in speciale effecten en het echte omzetten in iets virtueels. Ze hebben samengewerkt met het VCARB Formule 1-team om de auto’s van VCARB in te scannen en om er speciale liveries van te maken en om te helpen bij de lancering van hun line-up. Best indrukwekkend en dat zie je terug in de game die ze aan het maken zijn.

In plaats van repeterende geometrie heeft Digital Lighthouse de apparatuur zelf in huis om supergedetailleerde renders te maken met 3D-scans. Je kunt je vast wel voorstellen hoe belangrijk de details zijn bij een F1-auto en dat werpt nu zijn vruchten af in de game die ze aan het maken zijn. De omgevingen zien er namelijk levensecht en gedetailleerd uit tot het punt dat je door een grot loopt en elke wending, bocht en rotswand er uniek uitziet.

Encryption

De game zelf is een typische walking simulator met puzzels en psychologische horrorelementen gebaseerd op Italiaanse folklore. De demo die we speelden was nog in een vroeg stadium, dus hier is nog genoeg werk aan de winkel, maar het speelde tot dusver best prima. Een beetje wat je verwacht van een game die Still Wakes the Deep als inspiratiebron gebruikt. De puzzels in de game waren ook best in orde, al zitten er wat vervelende stukjes in die je eenvoudig kunt oplossen met een snelle switch tussen de puzzel en je notities. Je moet namelijk vrij veel informatie bijhouden in je in-game-journal om die daarna te gebruiken in puzzels.

De game was tijdens de demo niet zo eng als gehoopt, maar de felle lampen van Gamescom, een klein laptopschermpje en een headset die je half op hebt omdat je ook nog wilt luisteren naar de ontwikkelaars, helpen niet bepaald mee in die overtuiging. Het belangrijkste is dat we het idee begrijpen en snappen waar de ontwikkelaars naartoe willen met deze game.

Voor nu is het een interessante titel om in de gaten te houden. Vooral door de manier waarop deze game ontwikkeld wordt, wat iets anders is dan je normaal gewend bent. Hierdoor pakken de ontwikkelaars het iets anders aan en ben ik heel benieuwd hoe het volledige product er met die filosofie gaat uitzien.