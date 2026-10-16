RuneScape Reignited gecanceld door Jagex

RuneScape Reignited werd tijdens RuneFest 2026 door een emotionele Mod Ryan aangekondigd op het grote podium. RuneScape-veteranen wisten niet hoe snel ze de boze pen in moesten kruipen. Op 15 oktober 2026 werd RuneScape Reignited gecanceld.

Na felle kritiek op de aankondiging van RuneScape Reignited heeft Jagex geprobeerd om de huidige spelers gerust te stellen en om wat water bij de wijn te doen. Hiermee zouden ze de impact op veteranen verminderen en hun prestaties een speciaal eerbetoon geven met kiertjes naar manieren om toch enigheid te creëren tussen Reignited spelers en veteranen of “tainties”, zoals de Reignited-enthousiastelingen ze al hebben genoemd. Ook de feedback op het aangepaste voorstel was niet afdoende voor de huidige spelers. Jagex heeft daarom besloten om RuneScape Reignited niet door te laten gaan.

RuneScape Reignited

RuneScape Reignited zou een soft relaunch zijn voor de game met een frisse economie, leaderboards en meer als optie voor nieuwe spelers. Meer daarover kun je lezen in het oorspronkelijke nieuwsbericht. Jagex vindt nog steeds dat december de beste maand is om als nieuwe speler de game een kans te geven. Ondanks Reignited niet doorgaat, krijgen nieuwe spelers en terugkerende spelers (langer dan 6 maanden niet gespeeld) 10 dagen gratis membership en verschijnt de Adventure Guide die spelers wegwijs maakt in deze reusachtige open wereld.

Naast deze aanpassingen en lokkertjes voor nieuwe spelers werkt Jagex hard om RuneScape te herstellen na jarenlang beschadigd te zijn geraakt door MTX. Treasure Hunter is verdwenen en de volledige game wordt opgeschoond en visueel gelijk getrokken. Naast alle herstelwerkzaamheden is er ook een gigantische content roadmap bekendgemaakt met onder andere de komst van Dragon Slayer 2, het einde van Glouphrie en een nieuwe raid onder Karamja.