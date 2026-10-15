Review | Tales of Eternia remastered

Tales of Eternia remastered is de meest recente van de remasters in de Tales serie. Toen Bandai dit project aankondigde leek het er op dat de focus lag op modernere titels. Jammer, want ik zat juist te wachten op deze.

Maar nu is het zover: Tales of Eternia Remastered. Tales of Eternia kwam in 2000 uit in Japan, en in 2001 in Noord Amerika. Er heeft dus best wat tijd tussen gezeten. Ik heb heel wat jaren geleden ((in 2006) de port versie op de PSP gespeeld en genoot er enorm van. Genoeg reden voor mij dus om terug te keren naar het verhaal van Reid Hershel en zijn vrienden.

Verhaal

Wanneer Reid en Farah, met wie hij al van kinds af aan bevriend is, een object uit de lucht zien crashen gaan ze op onderzoek. Het duurt niet lang voor dit verhaal gas begint te geven. Gas terug nemen doet het dan ook niet. Op de crash site treffen ze Meredy aan. Meredy is een jonge dame die een totaal andere taal spreekt en al snel soortgenoten achter haar aan krijgt. Omdat deze slechte intenties lijken te hebben beschermen Reid en Farah haar. Tot op het punt dat ze hun woonplaats achter laten om op reis te gaan in de hoop de achtergrond van Meredy verder te ontdekken.

Hoewel dit verhaal redelijk simpel oogt ontwikkelt het zich snel verder en kom je meerdere mysteries en plot twists tegen.

We kunnen in dit verhaal niet echt spreken van een hoofdpersoon. Verschillende characters krijgen zo hun eigen hoofdstukken en momenten. We spelen vanaf het begin als Reid Hershel, een jonge man met weinig ambities. Reid hoopt op een simpel en saai leven en klaagt vaak over zaken die hem niet bevallen. Als tweede character Farah Oersted, een boeren dochter die gebruik maakt van martial arts. Farah in ontzettend positief, heeft een groot hart en is altijd nieuwsgierig. Als derde party member krijgen we Keele Zeibel, een jonge man die zichzelf al op vroege leeftijd verloor in zijn onderzoek. Keele is dan ook een ontzettend intelligente jonge man die vaak in zwart wit denkt. Gedurende het verhaal krijgt hij wat meer empathie.

Naast deze characters krijg je nog een aantal andere characters. Zo krijg je de mogelijkheid zelf een party samen te stellen en je tactiek aan te passen.

Gameplay

Tales of Eternia remastered is een action JRPG die, zoals veel JRPGs doen, gebruikt maakt van een overworld met daarin enemy encounters en natuurlijk een hoop steden en dungeons die je kunt bezoeken. Anders dan veel andere JRPGs krijg je in Tales of Eternia Remastered te maken met de typische Tales of battles. Real time combat waarin jij je als speler vrij kunt verplaatsen en actie kunt ondernemen. De battles zijn dan misschien in eerste instantie ook het leukste aan deze games. Dat is vaak totdat je kennis maakt met de cast, de skits bekijkt, side quests doet en meer over ze komt te leren.

Writing

Dit is dan ook waar Tales of Eternia voor mij uitblinkt. Dat is in de Remastered versie niet anders. De characters zijn aandoenlijk, tonen realistische emotie en frustraties en stellen zo nu en dan vragen die elk ander redelijk denkend mens op dat moment misschien ook wel in hun gedachten had rondgaan. Je krijgt als speler precies waar je naar vraagt. Reid klaagt vaker door de story heen over verschillende frustraties, Farah is eeuwig optimistisch en behulpzaam en Meredy blijft tot op later punt behoorlijk mysterieus. Wil je echter meer te weten komen over de characters dan zul je daar vaak zelf naar op zoek moeten. Hoe vaker je gebruik maakt van de camp functie hoe meer gesprekken je krijgt te horen. Daarnaast kun je de skits beluisteren waarin characters vaak korte gesprekken met elkaar hebben. Hoewel het verhaal in grote lijnen best simpel is, side quests redelijk snel tot een conclusie komen en Tales of Eternia Remastered straight to the point is, zijn de kleine momenten en verstopte stukjes dialogue waar je krijgt te maken met een indrukwekkende cast (van characters en voice actors) die je doen geloven dat je het verhaal van echte mensen aan het volgen bent. Meer kunnen we hier in echt niet vragen.

Remastered

Tales of Eternia remastered staat hier voor een moeilijke opgvave. Omdat we het hier hebben over een game die meer dan 25 jaar geleden uitkwam zijn sommige features behoorlijk gedateerd. Zelf met een Remaster zullen spelers die geen nostalgie voor deze titel hebben, en de recentere games hebben gespeeld misschien moeite hebben met deze features. Hoewel de remaster wat quality of life features toevoegt waardoor je soms makkelijker bepaalde gevechten opnieuw kunt doen en makkelijker bij wat andere features kan is dit nog steeds een game uit een andere tijd. De graphics en voice acting zijn opgepoetst en we krijgen een boost menu. Heel wat anders dan de gebruikelijke grade system in Tales games. Je kunt vanaf het begin van de remaster de keuze maken om bijvoorbeeld 5x exp aan te zetten, meer geld te verdeienen met battles, de damage multipliers aanzetten en zelfs je item carry capacity vergroten. Dit zijn features die soms ook tegen je kunnen werken. Zet je bijvoorbeeld een damage multiplier aan en neem je het op tegen een boss die wide range attacks heeft dan kan het zomaar zijn dat je hele party sneuvelt. De damage multiplier werkt namelijk niet alleen voor jou, maar ook voor enemies. Gelukkig kun je altijd een menu in om deze features aan te passen. Alle battles hebben een retry optie waardoor je nooit progress hoeft te verliezen en sommige optional fights kun je makkelijker in gaan.

Een van de beste nieuwe features is misschien wel de destination market. Zo kun je volgen waar je naar toe moet voor main quests, maar ook waar je de mogelijkheid hebt een side quest te beginnen. Een echte life saver. In de originele game kwam het namelijk wel eens voor dat je verder ging in de story en zo side stories misliep. Gelukkig kun je deze nu bijhouden.

Tales of Eternia Remastered

Tales of Eternia remastered blijft een van de sterkste mainline titels in de reeks. Met een sterke cast die je meeneemt in een verhaal vol wendingen, verschillende werelden en natuurlijk intense battles heb je uren aan plezier. Replayability ook genoeg vanwege post game dungeons en de new game plus opties. Krijg je het voor elkaar om voorbij wat van de gedateerde features te kijken en de charme van de game te waarderen dan is dit een must play voor JRPG fans. Ik heb 25 uur gedaan over mijn playthrough waarin ik sommige extras gedaan hebt. Zou je voor 100% completion willen gaan dan komen er nog zeker tientallen uren bij.