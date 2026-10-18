Aflevering 28 | Cyberleeks Grand Theft (Auto)

Een nieuw weekend met een nieuwe podcast! Deze keer staat deze in het teken van Grand Theft Auto en Cyberleek. Wat is dit fenomeen, is het nog populair, wat doet dit of gaat dit doen met de lang verwachte Grand Theft Auto 6 en is het lekken van gameplay een trend?

Wat zit er achter de vermeende Grand Theft Auto 6-leaks van Cyberleak? Sam en Dave bespreken de claims, de cryptomunt die eraan gekoppeld is en de vraag waar activisme ophoudt en misbruik begint. Ze weten niet zeker wie erachter zit of wat de leaker daadwerkelijk in handen heeft, dus we zetten beweringen niet neer als bevestigde feiten.

Grand Theft Auto op de fysieke games

Een oproep om fysieke games te behouden, verhaalspoilers vóór release, hackers en broncode: hoe groot kan de schade van een gamelek worden? Ook bespreken we boycots, protestreacties en stemmen met je portemonnee.

Daarna gaat het gesprek over emulators, AI en creatieve game-mash-ups: Spider-Man in Gotham City, Minecraft in Elden Ring en Mario Kart in Call of Duty Zombies. Welke crossover zouden wij zelf het liefst spelen?

De Hot Take: “The Last of Us is overrated.”

Dave is het daar meteen niet mee eens. We bespreken het verhaal, de personages en de controversiële keuzes in Part II.

*Let op: deze aflevering bevat verhaalspoilers voor The Last of Us en The Last of Us Part II.*

Vond jij deze episode deze week weer interessant, was je het eens met onze stellingen? Laat het ons weten in de comments! Voor meer intheGame Podcasts, check dan hier!