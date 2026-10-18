Review | EA FC 27

Na jaren van kleine tweaks pakt EA FC 27 het eindelijk grondiger aan: frisse nieuwe gameplay, een nieuwe mode met The Grounds en de grootste FUT-update in jaren. Iets meer dan je standaard roster update!

Het fundament van FC 27 is dit jaar flink aangepakt, mede door feedback van de community, en dat voel je al bij de eerste aftrap. Spelers maken nu zelf slimme, curvende loopruns. Ze blijven niet meer als een paaltje staan totdat jij een run inzet, iets waar de reeks al jaren kritiek op kreeg. Dribbelen uit balans blijft bruikbaar, dus je verliest niet meteen de bal. Duels worden daardoor net wat rommeliger en realistischer. Standaardsituaties zijn opnieuw opgebouwd, met real-time controle over de positionering. En een nieuw systeem voor kopduels met twee spelers zorgt voor eerlijkere luchtduels dan de nogal willekeurige uitkomsten van vorige jaren.

Het grootste verschil is dat jij nu meer verantwoordelijkheid hebt. Verdedigen is veel minder geautomatiseerd. Je teamgenoten grijpen niet meer constant vanzelf in, dus positionering, op tijd van speler wisselen en het juiste moment kiezen voor een tackle doen er echt toe. Dat is even wennen als je de vorige delen gewend bent. Maar zodra het went, voelt het echt bevredigend. Je merkt nu duidelijk het verschil tussen goed en slecht verdedigen, in plaats van dat de AI het toch wel voor je oplost.

Ultimate Team is back, met trading cards?

Zit je vooral in Ultimate Team, zoals ik? Dan is dit de grootste FUT-vernieuwing in jaren, en terecht. De nieuwe FUT Gallery in EA FC 27 onthoudt permanent welke spelersitems ooit door je club zijn gegaan, ook als je ze allang hebt verkocht of opgeofferd in een Squad Building Challenge. Items worden automatisch ingedeeld in sets rond landen, competities, clubs en campagnes, en elke kaart levert punten op op basis van rating en zeldzaamheid. Maak een set af of verbeter hem, dan stijgt je Gallery Level. Dat levert Gallery Tokens op, die je uitgeeft in een speciale winkel vol cosmetics, tenues, badges en kaarten uit de nieuwe Hall of FUT.

Wat maakt het anders dan een simpel prestatiesysteem? Je kunt een set later nog verbeteren door er iconen, Helden, campagnekaarten of holografische varianten aan toe te voegen. Je Gallery wordt zo een soort levend archief van je hele FUT-seizoen, in plaats van een afvinklijstje. Ook de Squad Building Challenges zijn simpeler. Je hoeft niet meer te puzzelen met chemie en strikte kaderscores. Je vult gewoon een voortgangsbalk met passende clubitems tot je de doelscore haalt. Dankzij de uitbreiding van offline Live Events kunnen ook solospelers eerlijker aan hun Season Points komen. FUT voelt daardoor minder als een competitieve ratrace en meer als een verzameldroom.

Niet alles is perfect. Online voelt Ultimate Team nog steeds behoorlijk arcade-achtig, met wedstrijden die van doel naar doel gaan en keepers die verrassend weinig lijken tegen te houden. Wil je liever de tragere, meer verdedigende Authentic-gameplay die de rest van de game dit jaar zo goed heeft verbeterd? Dan zul je die stijl in FUT node missen.

Een veel belovend begin

The Grounds is de andere grote nieuwkomer in EA FC 27, en meteen de opvallendste. Het is een compleet nieuwe sociale hub die straat en stadion verbindt, verdeeld over drie wijken met elk een eigen voetbalcultuur. Montclair heeft de energie van Frans straatvoetbal, Zeiza de Argentijnse Potrero-sfeer en Parkside de working-class voetbalerfenis van het VK. Je maakt een eigen avatar, speelt Kickabouts in het park en kleine 2v2-potjes, en je ontmoet voetbalmentoren als Kylian Mbappé, Chloe Kelly en Paulo Dybala die je eigen uitdagingen geven.

Clubs, de modus waarin je met vrienden een team opbouwt, verhuist dit jaar helemaal naar The Grounds. Dat is meteen de grootste update sinds de introductie. Leagues en Playoffs zijn terug en Live Events krijgen Club Tournaments in 11v11-vorm. Met het nieuwe Amps en Masteries-systeem bouw je bovendien een veel unieker spelersprofiel op dan voorheen, met gameplay-abilities die je verdient en uitrust passend bij jouw rol binnen de Club.

Toch ben ik eerlijk: helemaal af voelt The Grounds nog niet. Het idee is sterk en de sfeer is precies wat deze reeks miste, vooral op drukkere uren met andere spelers om je heen. Maar de inhoud voelt nu nog wat dun voor een modus die zo prominent wordt neergezet. Zoek je net als ik vooral de combinatie van Ultimate Team en The Grounds? Dan is dit een prima moment om in te stappen en mee te groeien. Verwacht alleen nog niet de volledige diepte die de drie wijken beloven. Het fundament is sterk genoeg om de komende seizoenen flink op uit te bouwen.

En de rest van het pakket?

Manager Career profiteert flink mee in EA FC 27 van de herbouwde Transfer Market, nu met TransferRoom-technologie voor realistischere spelerswaardes, slimmere rivaliserende clubs en diepere onderhandelingen. Dynamic Overall en Dynamic Potential zorgen ervoor dat vorm, fitheid, moreel en prestaties de ratings en ontwikkeling van je spelers echt beïnvloeden. Elke save-game wordt daardoor net wat onvoorspelbaarder. Player Career krijgt met Rivalries wat meer persoonlijke inzet rond een basisplaats en individuele prijzen. Toch is dit, net als Clubs vóór de verhuizing naar The Grounds, het onderdeel dat dit jaar de minste aandacht kreeg.

Een grote kanttekening van EA FC 27 is het aantal valuta’s en systemen om bij te houden groet dit jaar behoorlijk. Naast de bekende munten en FC Points komen er nu ook Season Pass-progressie en Gallery Tokens bij. Dat stapelt zich op tot iets dat soms meer als een spreadsheet bijhouden voelt dan als gewoon een potje voetballen. Geen dealbreaker, maar hou het in je achterhoofd als je snel het overzicht kwijtraakt bij dit soort systemen.

Performance waar je u tegen zegt

Laten we beginnen met iets praktisch. Speel je net als ik op pc? Goed Nieuws! EA FC 27 draait als een tiet. Op de hoogste instellingen en native 4K bleef de framerate bij mij ruim boven de 60. Liever snelheid dan pixels? Met de Ultra-Performance preset op 1440p kom je zelfs richting de 120 fps. De grafische opties zijn dit jaar ook breder dan ooit: van een zuinige 720p-instelling tot volledige 4K op Ultra, met Hoog-Balanced en Hoog-Performance daartussen als je wilt schuiven tussen scherpte en snelheid. Voor een jaarlijkse sportgame is dat lekker veel keuze. Het is duidelijk dat de pc-versie dit jaar geen bijzaak was.

Het ziet er ook beter uit. Het vorige deel voelde nogal grauw en gedempt aan, terwijl FC 27 veel levendiger is. De menu’s hebben hun kleur terug, en spelerskaarten en -profielen laten nu overal het echte in-game model zien in plaats van een statisch fotoshoot-plaatje. Klinkt als een detail, maar als je net als ik uren in de menu’s en in Ultimate Team zit, is dat een verrassend fijne upgrade.

Verdict

EA FC 27 is het soort jaargang waar deze reeks al even aan toe was. De gameplay voelt echt anders. Ultimate Team heeft met de FUT Gallery eindelijk een langetermijndoel voor al dat verzamelen. En The Grounds is een écht nieuw idee, geen reskin van hetzelfde menu.

Op pc draait EA FC 27 bovendien soepel en ziet het er mooi uit. Voor mij, als iemand die vooral in FUT en The Grounds zit, is dit de meest overtuigende combinatie in jaren. The Grounds is bij launch alleen nog niet zo diep als de ambitie doet vermoeden. Maar de basis is sterk en die zou de komende seizoenen alleen maar beter moeten worden.