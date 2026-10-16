Iedereen mag World of Warcraft: Forever proberen op 19 oktober

Blizzard Entertainment heeft een Stress Test aangekondigd voor World of Warcraft: Forever. Tijdens deze test mag iedereen de game proberen en heb je geen Beta-toegang nodig. Hoe lang de test duurt is nog niet bekend.

De World of warcraft: Forever Beta loopt nog tot 21 oktober. Daarna gaan de servers offline, worden alle characters verwijderd en gaan de servers weer open op 4 november 2026 voor de officiële lancering van de game. Nog voor het einde van d beta organiseert Blizzard een Stress Test om de servers nog een laatste keer in vuur en vlam te zetten.

Stress Test

De Stress Test van World of Warcraft: Forever begint op 19 oktober om 19:00 Nederlandse tijd. Je kunt je alvast voorbereiden op de test door je graphic drivers te updaten, Battle.net te updaten en door World of Warcraft: Forever Stress Test te downloaden via de World of Warcraft-tab in Battle.net.

Blizzard heeft nog niet bekendgemaakt tot wanneer de Stress Test loopt, maar veel langer dan een dag gaat het niet duren, want op 21 oktober is de Beta afgelopen. Vanaf 27 oktober gaan de servers online voor naam-reserveringen voor spelers die de game al vooruit hebben besteld in de vorm van de Skyborne Heroic-Pack of Collector’s Edition.

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