Review | Xenoblade Chronicles 2 (Switch 2 Edition)

Nintendo pakt de Xenoblade-trilogie groots aan op de Switch 2. Deel 1 hebben we al bekeken, deel 3 volgt in december en vandaag kijken we naar deel 2, Xenoblade Chronicles 2.

Digitaal is Xenoblade Chronicles 2 er al sinds 30 juli en de fysieke versie is recent, op 1 oktober 2026, uitgekomen voor de verzamelaar. Heb je het origineel al voor de originele Switch? Dan hoef je gelukkig niet opnieuw de volle 70 euro te betalen. Met een upgradepakket van 10 euro zet je je bestaande save gewoon door naar de nieuwe versie.

Het verhaal

Xenoblade Chronicles 2 blijft een van de meest ambitieuze JRPG’s van de afgelopen tien jaar. Je krijgt een enorme, oogverblindende wereld die is gebouwd op de ruggen van gigantische levende wezens, een uitgebreid Blade-verzamelsysteem en een gevechtssysteem dat pas echt tot leven komt als je alle lagen begint te snappen. Het verhaal begint qua toon vrij standaard anime-JRPG, maar groeit uit tot iets veel groters en persoonlijkers.

In Xenoblade Chronicles 2 volg je Rex, een jonge salvager die op de rug van reusachtige Titans door de uitgestrekte Cloud Sea reist. De wereld van Alrest voelt meteen groots en mysterieus: landen drijven op levende wezens, oude legendes fluisteren over een verloren paradijs genaamd Elysium, en de balans tussen de verschillende naties staat voortdurend onder druk. Wat begint als een simpele klus groeit al snel uit tot een avontuur dat draait om vertrouwen, identiteit en de bijzondere band tussen Drivers en hun Blades. Xenoblade Chronicles 2 weet je vanaf het eerste moment mee te trekken met zijn emotionele reis, rijke wereldbouw en constante gevoel van ontdekking — precies het soort verhaal dat je blijft volgen omdat je móét weten wat er achter de volgende horizon ligt. Evolutie van het gevechtssysteem Waar Xenoblade Chronicles nog draaide om positionele Arts, party‑synergie en een vrij technische combat‑flow, kiest Xenoblade Chronicles 2 voor een meer gestroomlijnde maar diepere aanpak. Door de introductie van Drivers en Blades verandert de hele dynamiekvan de combat zoals je hem uit deel één kent. Je wisselt nu actief tussen Blades om nieuwe Arts, elementcombinaties en combo‑ketens te bouwen. Het tempo ligt ook hoger, de feedback is duidelijker en het systeem beloont ritme en timing. Tegelijkertijd verdwijnen sommige complexere systemen uit deel één, zoals uitgebreide equipment‑micromanagement, waardoor de focus verschuift naar de relatie tussen Driver en Blade. Het voelt als een bewuste evolutie: minder spreadsheets, meer flow. Wereld, structuur en nieuwe features Ook de wereldopbouw is opnieuw aangepakt. Geen Bionis en Mechonis meer, maar een volledig nieuwe setting op de rug van levende Titans, wat de game een andere schaal en sfeer geeft. De quest‑structuur wordt meer karaktergedreven, met Blades die eigen verhalen en vaardigheden meebrengen. In latere edities komen daar extra features bij, zoals Merc Assault en nieuwe Blades met unieke quests, waardoor deel twee zich nog verder losmaakt van de klassieke structuur van het origineel. Het resultaat is een Xenoblade‑game die herkenbaar blijft, maar duidelijk een nieuwe richting inslaat — eentje die meer nadruk legt op emotie, stijl en wereldbouw.

4K op je tv, 60 fps op papier

De Switch 2 Edition mikt op 4K in tv-modus en 1080p onderweg in handheld, met een doel van 60 beelden per seconde. Belangrijk: dat is geen volledig gelockte 60 fps. Door de manier waarop v-sync (de instelling die schermscheuren tegengaat) is ingebouwd, zakt de framerate soms kort terug naar 30 fps voordat hij weer opveert, vooral tijdens zwaardere gevechten. In de praktijk valt dat gelukkig een stuk minder op dan bij het eerste deel, dat op de Switch 2 met soortgelijke problemen kampt. Voor mij is het in elk geval een enorme sprong vooruit. Op de originele Switch moest ik soms letterlijk wachten tot het spel weer bijtrok tijdens een chaotisch gevecht. Nu voelt het grotendeels vloeiend.

Ook de menu’s, in het origineel waren deze kei traag, zijn nu een stuk sneller. Heb je Xenoblade Chronicles 2 gespeeld? Dan weet je hoe vaak je door menu’s navigeert om naar je quests te gaan, Blades te wisselen, skills te bekijken of items te beheren. Die verbetering alleen al maakt het spelen een stuk fijner, los van de grafische upgrade.

Torna en amiibo: de extra’s zijn er ook bij

De uitbreiding Torna – The Golden Country, oorspronkelijk een losse prequel-verhaallijn, profiteert ook van de 4K/60 fps-boost. Daarvoor moet je wel de losse Switch 2-upgrade kopen. Een klein addertje: heb je Torna via de Expansion Pass van het origineel? Dan moet je daar apart een upgrade voor kopen, die niet vanzelf meekomt met de upgrade van je hoofdgame. Een beetje verwarrend geregeld, maar niet onoverkomelijk als je weet waar je op moet letten.

Verder is er weer amiibo-ondersteuning (de figuurtjes van Nintendo), waarmee je bij het scannen van bepaalde figuurtjes handige items in de game krijgt. Daar lig ik zelf niet wakker van, maar het is een leuke bonus voor verzamelaars. Ook een paar kleinere verbeteringen maken het spelen prettiger. Blades hoeven bijvoorbeeld niet meer uitgerust te zijn om Field Skills te gebruiken, en verzamelitems verschijnen nu in één keer in plaats van in golfjes. Dat maakt het verkennen minder omslachtig.

Onderdeel van een groter plan

Wat de Switch 2 variant van Xenoblade Chronicles 2 extra interessant maakt, is hoe Nintendo de hele trilogie uitrolt. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition kreeg zijn Switch 2-upgrade al in juni. In december volgt Xenoblade Chronicles 3, en dan staat de hele reeks in de vernieuwde vorm op één systeem. Dat is best een slimme zet. Je hoeft niet alle drie de games in één keer te kopen. Begin gewoon bij het deel dat jou het meest aanspreekt, of upgrade gericht als je de originelen al hebt. Voor mij was deel 1 al overtuigend genoeg om aan de reeks te beginnen.

Niet alles is optimaal, zo zijnde framerate-dips tijdens de zwaarste gevechten met veel Blades en vijanden in beeld verdwijnen niet helemaal verdwenen, maar wel veel beter behapbaar. Voor mij woog dat totaal niet op tegen de enorme verbetering ten opzichte van de originele Switch-versie. Maar ben je heel gevoelig voor framerate-schommelingen, hou het dan in je achterhoofd.

Wat de game nog beter maakt is het handheld-scherm van de Switch 2 zelf. Juist bij een wereld als Alrest, met zijn kleurrijke Titans, wolkenzeeën en glinsterende Blade-effecten, komt die extra scherpte goed tot zijn recht, met die 1080p in handheld. Ik heb de game voornamelijk gespeeld in bed of casual op de bank in handheld mode. Zelfs daar voelde het alsof ik voor het eerst zag wat de artdirectors destijds eigenlijk voor ogen hadden met deze wereld. Natuurlijk ging het apparaat ook wel eens de dock in om toch comfortabel te spelen met de Pro Controller aan m’n bureau.

Verdict

Xenoblade Chronicles 2 kreeg met de Switch 2 Edition de facelift die het na al die jaren verdiende. Je krijgt scherpere beelden, snellere menu’s en een merkbaar stabielere framerate, al is die niet volledig gelockt op 60 fps.

Heb je het spel al? Dan is de upgrade voor een tientje een no-brainer. Ben je nieuw? Dan is dit de allerbeste manier om een van de meest ambitieuze JRPG’s van het afgelopen decennium te ontdekken.

–

Xenoblade Chronicles 2 (Switch 2 Edition) is te verkrijgen in een digitale én fysieke variant via de Nintendo eShop én verschillende verkooppunten.

Ook is er een upgrade pack beschikbaar mocht je in bezit zijn van de Switch 1 versie van de game.