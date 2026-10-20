OldSchool RuneScape lanceert z’n zwaarste raid ooit

Vier jaar na Tombs of Amascut krijgt Old School RuneScape eindelijk z’n vierde raid. The Fractured Archive is vanaf vandaag te spelen, en volgens Jagex is het de zwaarste raid die de game ooit heeft gehad. Check je gear, vul je bank aan en trommel je clan op, want dit wordt zweten.

Jagex liet de raid begin oktober al zien tijdens de Old School RuneScape Summit op RuneFest 2026, waar wij ook bij waren. Het publiek ging toen al helemaal los, en vandaag is het dan zover. Mooie timing ook, in het jaar dat RuneScape 25 jaar bestaat.

Even voor wie nu pas instapt: raids zijn in OldSchool RuneScape de zwaarste content die er is. Je gaat met een klein team op pad, of helemaal alleen als je durft, en verslaat meerdere bosses achter elkaar. Als beloning wacht de beste loot van de game. Na Chambers of Xeric, Theatre of Blood en Tombs of Amascut is The Fractured Archive pas de vierde raid ooit. Wie vroeger tijdens het informatica-uur stiekem kippen sloeg in Lumbridge, snapt dus wel waarom dit een feestje is.

Een kluis vol verboden kennis

The Fractured Archive speelt zich af in een eeuwenoude kluis. Daar ligt de god Guthix verzegeld, samen met krachtige artefacten en verboden kennis. Jouw taak is voorkomen dat iemand die geheimen misbruikt. Dat doe je met een klein team, of solo als je jezelf écht wilt testen.

Acht bosses, en ze worden alleen maar zwaarder

De raid draait helemaal om combat. Jagex spreekt van een reeks bosses die steeds zwaarder worden, met aan het eind één laatste gevecht waarin alles op het spel staat. In totaal telt The Fractured Archive acht bosses.

Tijdens de Summit legde Jagex al uit dat je per run vijf van die bosses tegenkomt. De eerste en de laatste staan altijd vast, de drie in het midden hangen af van het pad dat je kiest. Er is een pad voor spelers die de raid nog aan het leren zijn, en een sneller maar pittiger pad voor ervaren raiders. Nog nooit een raid gedaan? Dan kun je dus gewoon instappen. Verwacht alleen niet dat je er in één avond doorheen bent.

Loot om voor te grinden

Natuurlijk draait een raid ook om de beloningen. Net als bijna alles in Old School zijn die samen met de community bedacht en via polls goedgekeurd. Dit kun je verdienen:

Ascension Crossbows: kruisbogen die je dual wield, dus één in elke hand. Ze schieten snel achter elkaar én kunnen flink hard raken.

kruisbogen die je dual wield, dus één in elke hand. Ze schieten snel achter elkaar én kunnen flink hard raken. Zorya’s Tome: een betoverd boek met een Special Attack-spreuk die in korte tijd veel schade doet.

een betoverd boek met een Special Attack-spreuk die in korte tijd veel schade doet. Rondache: een eeuwenoud schild dat vijandelijke klappen opvangt en terugkaatst.

een eeuwenoud schild dat vijandelijke klappen opvangt en terugkaatst. Obligator: het pronkstuk van de raid. Dit is een best-in-slot Crush-item, dus het sterkste wat je voor die aanvalsstijl kunt gebruiken. Crush is de stijl van stompe wapens zoals hamers en maces. Het is ook een megarare: een extreem zeldzame drop, net als de Twisted bow uit Chambers of Xeric.

Kortom: je bank gaat hier blij van worden. Als de RNG-goden meewerken, tenminste.

Kijk live mee wie als eerste de finish haalt

Ter ere van de launch houden de developers een watch party op het officiële Twitch-kanaal van Old School RuneScape. Vanaf 13:00 Nederlandse tijd kijken ze live mee welk team, of welke dappere solospeler, de raid als eerste uitspeelt. Popcorn erbij en duimen maar.

De trailer van The Fractured Archive bekijk je hieronder:

https://www.youtube.com/watch?v=loH7UPjhWyw=

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The Fractured Archive is vanaf 20 oktober 2026 te spelen in Old School RuneScape. De game is beschikbaar op pc (via de officiële website en Steam), iOS en Android, met cross-platform progressie tussen pc en mobiel.