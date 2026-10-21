The Curse of Morg brengt mist, skeletten en gratis loot naar skate

Halloween is begonnen in skate. Tijdens The Curse of Morg, het Halloween-event van EA en Full Circle, verandert Isle of Grom tot en met 3 november in het spookachtige Isle of Morg. Het mooiste nieuws is dat iedereen gratis mee kan doen, zonder Rip Chips of skate.Premium Pass.

De mist hing al een tijdje boven San Van, maar sinds 20 oktober is Halloween het thema en is de Isle of Grom weer open. Met de Water Taxi kun je zoals gewoonlijk naar het eiland die tijdelijk als Isle of Morg door het leven gaat. Nachtelijke verlichting, dichte mist, skeletten en verwelkte planten maken het eiland flink griezelig. Geen zorgen als je de oude vibe mist, want na het event worden Isle of Grom en San Van gewoon weer zoals je ze kent.

Wie is Morg eigenlijk?

Volgens EA is Morg ‘The Bail Collector’, een demon die leeft van de harde klappen die skaters maken als ze vallen. Hij verzamelt alles wat bij een flinke slam losschiet, van tanden en sleutels tot kleingeld en stukjes hout. Wie in Skate 3 uren in de Hall of Meat zat om z’n skater zo pijnlijk mogelijk te laten slammen, heeft Morg dus eigenlijk al jaren gevoerd.

Spaar tanden voor gratis beloningen

Het event draait om Morg’s Tribute. Dat is een valuta van, hou je vast, tanden die bij harde crashes zijn losgeslagen. Je verdient Tribute met speciale event-Bounties, door Glyphs of Morg te verzamelen en door mee te doen aan activiteiten in San Van. Er liggen honderd Glyphs verspreid over de map, en bij elke Glyph moet je eerst een ritueel voltooien voordat hij Tribute oplevert.

Je Tribute lever je in bij de Altars of Morg, die verspreid staan over San Van en Isle of Morg. Zorg wel dat je genoeg Tribute bij je hebt, want met lege handen gebeurt er niks. Bij elke offer krijg je een beloning die je nog niet hebt, net zo lang tot je alles hebt vrijgespeeld.

In totaal zijn er vijftien beloningen te verdienen. Denk aan het Ghosted Deck, het Glowing Gourd Mask, het Sir Spooksalot T-shirt, een bezemsteel als prop, rails met spinnenwebben en een paar Tix Packs. Alles is gratis, maar je kunt het alleen tijdens het event verdienen. Even doorbijten dus, ook als je skater daar een paar tanden voor moet inleveren.

Sinds 20 oktober zijn er ook een extra Spot Battle, vijf nieuwe pagina’s met Bounties en een Block Party bijgekomen. Fijn voor wie niet elke dag kan spelen is dat alle Bounties en Glyphs beschikbaar blijven tot het einde van het event. Er zijn dus geen dagelijkse of wekelijkse challenges die verlopen, en je backlog hoeft er niet nog langer van te worden.

Griezels op een skateboard

Geef je liever wat uit, dan kun je terecht in de Extravert Shop. Daar wordt het aanbod tijdens het event regelmatig ververst met Halloween-items, waaronder een Leatherface-skin. Een kettingzaagmaniak die een kickflip doet, waarom ook niet. Ook liggen er Halloween-flashtattoos, decks en verkleedkostuums in de schappen. Die betaal je met San Van Bucks, de premium-valuta van skate.

Proximity chat in de mist

Van 21 oktober tot en met 3 november draait op het eiland ook een technische test van het nieuwe Proximity Voice Chat-systeem. Daarmee praat je rechtstreeks met spelers die bij je in de buurt skaten. Spelers vragen al lang om deze feature, en op een spookeiland vol mist is het natuurlijk extra sfeervol. Een onbekende stem uit het niets terwijl je in de mist een rail zoekt, daar schrik je wel even van.

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The Curse of Morg loopt tot en met 3 november 2026 in skate. De game is gratis te spelen op pc, PlayStation en Xbox. De volledige lijst met beloningen en alle details lees je in de officiële blogpost van EA.