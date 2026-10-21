Review | Oniverse Starion

Een controller met Hall Effect sticks & triggers, zes extra knoppen en RGB voor €54,99? Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Met de Starion laat Oniverse zien dat een budgetmerk prima mee kan met de grote jongens, maar weet hij de DualSense ook écht van de bank te duwen?

Op gamescom 2026 kwam Malvin tijdens z’n wandeling de booth van Oniverse tegen. Tussen de verschillende booths van de beurs trok juist hun rustige stand onze aandacht, vooral dankzij de unieke gaming producten die er lagen. Oniverse maakt namelijk allerlei gaming producten voor verschillende platformen, denk hierbij aan de Nintendo Switch, PlayStation 5 maar ook PC.

Voor velen zou Oniverse klinken als weer zo’n budgetmerk, maar dat is het zeker niet als je eventjes iets verder kijkt dan je neus lang is. Voor de features en kwaliteit die je hier voor een scherpe prijs krijgt, moet je bij de grotere merken al snel bijna het drievoudige aftikken. De Oniverse Starion is daar een mooi voorbeeld van, eveneens als de Polaris gaming headset van Oniverse die Malvin eerder al bekeek. De controller kost €54,99 en is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren. Wij kozen voor de paarse variant, want dat is eens wat anders dan het standaard zwart of wit. Tijd om hem flink aan de tand te voelen!

Paars is het nieuwe zwart

De doos ziet er leuk aangekleed uit, maar de inhoud is vrij simpel gehouden. De controller zit stevig verpakt in een goed kartonnetje en de sticks zijn gezekerd met wat kussentjes. Als extraatje krijg je er een USB-C oplaadkabel bij én een extra D-pad die je kunt verwisselen.

Qua design verschilt de Starion niet veel van een PlayStation 5-controller, alleen dan net wat strakker. Waar de DualSense vol curves zit, kiest Oniverse voor meer rechte lijnen zonder de fijne grip te verliezen. Het materiaal is een stevig kunststof. Het is niet hetzelfde afgewerkt als een DualSense, maar het heeft wel een glad oppervlak dat niet kraakt of piept als je er wat kracht op zet. Wel kan het op sommige plekken wat vingervlek gevoelig zijn, maar dat is de normale DualSens ook.

In de hand voelt de Oniverse Starion bijna hetzelfde als Sony’s eigen werk Hij is een paar grammetjes zwaarder dan een DualSense, maar dat verschil is echt minimaal. Ook qua grip zit hij heel dicht bij het origineel.

Alles onder de M-knop

Voor een controller van onder de zestig euro is de lijst met features flink. Je krijgt Hall Effect-sticks én -triggers, zes extra knoppen (vier aan de achterkant én twee extra L-buttons) die niet alleen logisch zijn geplaatst waardoor je ze niet per ongeluk kunt induwen maar ook nog eens zelf kunt programmeren, een macro mode, een turbo mode en aanpasbare RGB-verlichting rondom de sticks. Ook zit er een 3,5 mm-aansluiting in voor je bedrade gaming headset.

Op de PlayStation 5 werkt de Starion draadloos zonder dat je een extra USB-C dongle nodig hebt. Op pc kun je hem gebruiken als PlayStation-controller via bedraad, maar ook als Xbox-controller door de input te wisselen van D-input naar X-input. Zelfs op je telefoon werkt hij, zowel op Android als op iOS. Hiervoor moet je wel je de controller in Xinput zetten. Het mooiste van alles? Je hebt géén extra software nodig. Knoppen herprogrammeren, de RGB aanpassen of tussen functies wisselen doe je allemaal met een combinatie met de M-knop, die tussen de twee analoge sticks zit. Iets verkeerd ingesteld of wil je gewoon even met een schone lei beginnen? Dan zit er aan de achterkant ook nog een resetknop.

Niet alle PS5-functies hebben de controller gehaald. Er zit bijvoorbeeld geen speaker of ingebouwde microfoon in en ook adaptieve triggers en haptische feedback ontbreken. Wél krijg je uiteraard een rumble-functie, waarvan je de intensiteit zelf kunt aanpassen. De headsetaansluiting werkt draadloos alleen op de PS5. Wil je hem op pc gebruiken, dan moet je de controller bedraad aansluiten.

Qua batterijduur is de Starion met 1500 mAh net iets kleiner dan die van de DualSense met 1560 mAh, maar omdat haptische feedback en adaptieve triggers wegvallen, gaat de Oniverse Starion een stuk langer mee. Je hoeft hem dus niet voor elke scheet aan de lader te hangen. Dat is een dikke pluspunt!

Mijn nieuwe go-to

De Starion heb ik voornamelijk op de PS5 gebruikt, maar ook op pc. Daar vond ik het wisselen tussen Dinput en X-input echt heel fijn, want zo krijg je altijd de inputs die een game ondersteunt. Mocht je niet weten welke knoppen je induwd, dan kun je gewoon naar de knoppen kijken. Deze hebben een PlayStation én XBOX layout gecombineerd, een leuke touch!

Games die ik voornamelijk heb gespeeld zijn games zoals Rocket League, skate., Marathon, Ace Combat, NHL en RuneScape: Dragonwilds, dus een flinke mix van genres. In elke game heb ik veel plezier gehad en mistte ik de haptische feedback of adaptieve triggers totaal niet. Wel zou je het kunnen missen in games die misschien iets meer story driven zijn, maar dan zou ik de Starion alsnog boven een originele controller verkiezen. Niet alleen dankzij z’n formidabele looks, maar ook dankzij de algemene feel van de controller én batterijduur.

Wat mij eigenlijk direct verkocht aan de controller, waren voornamelijk de sticks. Die voelen vele malen beter dan die van de PlayStation 5-controller én je hebt vrijwel nooit meer last van stickdrift. De deadzone is net iets beter en de thumbsticks zelf zijn gewoon veel prettiger, omdat je vingers er echt ín vallen. Wegglijden is daardoor bijna onmogelijk, en dat gold voor alle games die ik ermee speelde.

Als tweede punt is ook nog eens de mouse click die achter een groot deel van de knoppen zit verwerkt. De D-pad, de L1 en R1 buttons, maar ook de triggers die in een mouse click veranderen zodra je de trigger stops inschakelt door een simpele flick van een switch in de trigger zelf. Het gebruik van een mouse click button geeft zoveel meer feedback; je krijgt een duidelijke maar niet al te luidde klik wanneer je een knopje hebt ingeduwd én zorgt het er tevens voor dat er minder travel in een knop zit. Zo heb je ook nog eens een competitive edge aan de controller.

Tijdens lange sessies blijft de Oniverse Starion comfortabel in de hand liggen en heb ik hier zelfs minder last gehad van zweethanden. Ik heb er echt veel plezier mee, zó veel zelfs dat hij inmiddels mijn go-to controller is geworden.

Verbeterpuntjes

Helemaal perfect is de Starion niet. Volgens mij heeft het exemplaar dat Oniverse ons heeft bezorgt een bug, want na één keer trillen bleef hij gewoon doorvibreren. Voor zover ik heb geprobeerd is deze bug niet te stoppen, behalve door de controller uit en weer aan te zetten. Hopelijk is het slechts een foutief model of kan Oniverse dit oplossen door een software update.

Als tweede minpuntje werpen we onze blik naar de face buttons, deze zijn net iets te lang en zijn in omvang iets marginaal kleiner dan het origineel. Met de face buttons bedoel ik dus kruisje, rondje, vierkantje en driehoekje (of ABXY als je goed kijkt!). Ze steken net iets te ver uit de controller, waardoor de controller net niet premium aanvoelt als een echte DualSense. Dat hier geen mouse click in zit verwerkt, vind ik eigenlijk juist een uitstekende keuze.

Verdict

De Oniverse Starion bewijst dat een budgetmerk prima mee kan met de grote jongens. Voor €54,99 krijg je Hall Effect-sticks en -triggers, zes extra knoppen, een macro- en turbo mode en RGB, en dat allemaal zonder dat je ook maar één stukje software hoeft te installeren. De sticks voelen beter dan die van de DualSense en het wisselen tussen D-input en X-input werkt heel fijn.

Jammer genoeg zit er een vervelende vibratiebug in en steken de face buttons net te ver uit. Ook moet je het zonder haptische feedback, adaptieve triggers en speaker doen. Wil jij de aanpasbaarheid van een dure controller, maar geen hoofdprijs betalen? En lig je niet wakker van die PS5-snufjes? Dan is de Starion een dikke aanrader. Als kers op de taart hoef je je dankzij de Hall Effect-sticks en -triggers nooit meer druk te maken om stickdrift.

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De Oniverse Starion is te verkrijgen voor €54,99 via de website van Oniverse, en komt mogelijk binnenkort ook bij Nederlandse verkooppunten zoals Bol.com.