De Old Gods zijn terug in Hearthstone, en sterker dan ooit

Reign of the Black Empire is sinds 20 oktober live in Hearthstone. De nieuwe uitbreiding telt 135 nieuwe kaarten en laat de Old Gods zien op het hoogtepunt van hun macht. Ook nieuw zijn het keyword Assemble, de Titan-forged en Journey, een compleet nieuwe manier om Hearthstone te spelen.

Voor wie al wat langer meespeelt, voelt dit een beetje als thuiskomen. In 2016 zorgden C’Thun, N’Zoth, Yogg-Saron en Y’Shaarj al voor flink wat chaos in Whispers of the Old Gods. Wie toen een potje verloor omdat Yogg-Saron ineens random spells begon te casten, heeft daar vast nog steeds nachtmerries van. Tien jaar later zijn ze terug, en dit keer op hun allersterkst.

Je kunt C’Thun, N’Zoth, Yogg-Saron of Y’Shaarj in hun volle glorie aanvoeren. Elke Old God heeft vier eigen vaardigheden die een potje flink kunnen omgooien. Je mag er wel maar één in je deck stoppen, dus je moet echt kiezen welke God het beste bij jouw speelstijl past.

Voor verzamelaars is er ook een extraatje. Lukt het jou om alle vier de kaarten van de Old Gods, bij een te krijgen? — dan krijg je een gratis Golden Reign of the Black Empire-pack. Heb je ze alle vier in de Signature-versie, dan krijg je er ook nog een Old God-kaartrug bij. Get to collecting, player!

De Titan-forged slaan terug

Tegenover de Old Gods staan de Titan-forged. Dat zijn machtige constructies en eeuwenoude verdedigers die de Titanen hebben gemaakt om oorlog te voeren tegen het Black Empire. Met deze kaarten krijg je nieuwe middelen en strategieën om de Old Gods en hun legers te lijf te gaan. Onder de Titan-forged zitten bekende namen als Mimiron en Freya. Mocht je ook World of Warcraft gespeeld hebben dan zul je ze misschien herkennen door de raid in Ulduar. Die hele grote stalen machines, weet je wel?

Journey, een campagne die de hele uitbreiding meegaat

Journey vind je in het Hearthstone Journal. Het brengt verhalen, Journey Quests, beloningen en events samen in één campagne die zich tijdens de hele uitbreiding ontvouwt. Het eerste hoofdstuk heet The Road to Ny’alotha en bestaat uit zeven delen. Sinds 13 oktober komt er elke week een deel bij, en elk deel levert een Reign of the Black Empire-pack op. Ben je wat later ingestapt? Geen probleem, want delen die al open staan kun je nog afmaken tot patch 38.0.

Gratis packs scoren

Er valt de komende weken ook flink wat gratis te halen, zeker een motivatie om wat vaker in te loggen. Tijdens het Reign of the Black Empire-event, dat loopt van 20 oktober tot en met 10 november, kun je maar liefst vijf Reign of the Black Empire-packs, vijf Escape from Violet Hold-packs, twee golden Escape from Violet Hold-packs verdienen, daarboven op ook nog eens de Ritual N’Zoth-heroskin voor de Warlock klasse.

Van 23 oktober tot en met 3 november kun je met een speciale questreeks in Ranked Standard nog een gewoon en een golden pack verdienen. En heb je de legendary M.O.T.H.E.R. nog niet, dan krijg je die gratis als je inlogt.

En daarna komt de Monk

Blizzard maakte tijdens BlizzCon ook al bekend dat de Monk in maart 2027 als nieuwe klasse naar Hearthstone komt. Voorlopig heb je met de Old Gods genoeg te doen, maar de toekomst ziet er dus ook al aardig zen uit.

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Reign of the Black Empire is sinds 20 oktober 2026 te spelen in Hearthstone. De game is gratis te spelen op pc, Mac, iOS en Android via hun respectievelijke App Store. Wil je alle wijzigingen eens rustig doorlezen van Reign of the Black Empire? Lees dan de volledige patch notes van versie 37.0.