Review | Kingdom Hearts Collection (I-III)

Reviews 7 Sam van de Ven 26 oktober 2026
Mijn avontuur binnen de Kingdom Hearts Collection begint bij de eerste Kingdom Hearts. Als Sora raak je verwikkeld in een verhaal waarin vriendschap, licht en duisternis centraal staan. Je zoektocht naar je vrienden brengt je naar verschillende werelden, met Donald Duck en Goofy als reisgenoten. Een nogal ongebruikelijke party voor een RPG, maar goed, ik ga erin mee!
Juist die combinatie maakt de kennismaking zo leuk. Je begint aan een nieuw avontuur, maar komt ondertussen personages tegen die je al van vroeger kent. Daardoor voelt niet alles onbekend, ook al moet ik mijn weg binnen Kingdom Hearts zelf nog volledig vinden.
De Disney-werelden geven de reis steeds een ander decor. Het maakt nieuwsgierig naar de volgende bestemming en naar wie daar weer op je staat te wachten. Ondertussen loopt de strijd tegen de Darkness door en krijgt die grote sleutel in Sora’s handen steeds meer betekenis. Geen gereedschap dat je even bij de plaatselijke sleutelmaker of weaponsmith bestelt…
Voor mij zit de aantrekkingskracht in die wisselwerking: herkenbare personages, maar binnen een avontuur dat ik nog niet ken. De nostalgie helpt mij naar binnen, Sora’s verhaal moet ervoor zorgen dat ik blijf hangen en vasthouden.
Dat vechten en rondlopen begint wel met een kleine gewenningsperiode. Vooral in het eerste deel van de Kingdom Hearts Collection merk ik dat de basis van de gameplay uit een andere tijd komt. De manier waarop je beweegt, aanvalt en verschillende acties combineert, sluit niet meteen aan op wat mijn handen tegenwoordig automatisch doen.
Je kent het wel: je begint een action RPG en denkt ongeveer te weten hoe de knoppen werken vrij standaard en vrij eenvoudig. Even aanvallen, een andere actie ertussen en weer verder. Kingdom Hearts vraagt mij om die automatische piloot eerst uit te zetten. Mijn duimen hebben blijkbaar ook een tutorial nodig.
Het zoeken zit voor mij vooral in de combinatie van aanvallen, het command menu en het gebruiken van magie via sneltoetsen. Los van elkaar zijn die onderdelen te begrijpen, maar tijdens een gevecht moet het ook nog allemaal samenkomen. En het liefst voordat de vijand besluit dat mijn oefenmoment lang genoeg heeft geduurd.
Over vijanden gesproken: de bossfights zijn soms niet de minste in Kingdom Hearts Collection. Je handje wordt echt niet vastgehouden en soms heb ik wat vaker mijn best moeten doen om een bossfight ook maar net af te maken. Ik vind het een leuke manier om je als speler engaged te houden waar het contrast duidelijk dan te zien is in Disney classic lief en leuke verhaaltjes vs de genadeloze boss fights.
Gelukkig verandert dat gevoel naarmate ik speel. Wat in het begin onwennig is, begint steeds natuurlijker te worden. De knoppencombinaties landen, ik hoef minder bewust na te denken over iedere actie en de combat gaat lekkerder spelen.
Daar zit voor mij ook iets leuks in. Ik moet deze game even leren aanvoelen. Zodra dat lukt, wordt het prettiger om aanvallen en magie af te wisselen en mijn mogelijkheden daadwerkelijk te gebruiken. De gameplay vraagt wat geduld aan de voordeur, maar eenmaal binnen wil ik toch graag verder kijken en vooral doorspelen in dit verhaal!
Uiteraard komen bij dit avontuur in Kingdom Hearts Collection ook de nodige RPG-elementen kijken. Equipment aanpassen, abilities toewijzen en bepalen welke magic spells onder mijn sneltoetsen terechtkomen: het hoort er allemaal bij. Precies de onderdelen waarvoor ik graag even een menu induik om te kijken wat ik met mijn personage kan doen.
Die opties zijn vanuit hetzelfde hoofdmenu bereikbaar, verdeeld over de bijbehorende onderdelen. Praktisch genoeg, al is de presentatie wel behoorlijk eenvoudig. Verwacht hier geen menu waar je even bij blijft hangen omdat alles zo mooi vormgegeven is. Het is vooral functioneel, period.
Je equipment verzamel door in de wereld te reizen, enemies (Darkness) verslaan of kist puzzeltjes op te lossen. Je abilities leer je door te levelen of bepaalde milestones in de games te behalen. De abilities hebben een AP waarde en jij een maximum AP pool als het ware waar jij zelf moet kiezen welke ability je gaat ”slotten” en welke je niet gebruikt. Dit gaat namelijk bepalen welke actieve abilities jij in combat of tijdens exploration kan gebruiken, be smart with the choices!
Items kunnen worden onderverdeeld per karakter of vanuit de algemene ”stock”. Je deelt of verdeeld de verschillende items over je party karakters zoals potions. Je wordt dus ook getracht niet alleen op Sora te letten maar ook de abilities, items en equipment toepast op je andere partymembers.
Voor zowel de veteranen binnen Kingdom Hearts maar ook voor mijzelf is het belangrijk om te weten wat de Kingdom Hearts Collection nu ge-remastered heeft. Ik heb het hieronder voor jullie op een rijtje gezet:
01 Opgepoetste graphics
De oudere games hebben een HD-behandeling gekregen. Daardoor oogt het beeld scherper dan in de oorspronkelijke uitgaven. Die opknapbeurt begon al met de eerdere HD-collecties. De oudere basis blijft herkenbaar: een remaster betekent hier geen volledig opnieuw gemaakte game.
02 Vloeiendere gameplay
In Kingdom Hearts Collection heb je een Gummi ship, wat je laat reizen naar de verschillende werelden. Die reizen geven een andere invulling aan de momenten tussen het verkennen en vechten door. Je kiest een volgende bestemming en legt de route af met je schip, waardoor de werelden ook daadwerkelijk aanvoelen als plekken waar je naartoe reist.
De Kingdom Hearts Collection [I-III] laat mij eindelijk kennismaken met een reeks die al jaren op mijn radar staat. Vooral in het eerste deel zijn de sporen van de leeftijd duidelijk aanwezig. De besturing vraagt gewenning, de menu’s ogen ouderwets en de gezichtsanimaties kunnen hun oorsprong moeilijk verbergen.
Toch begint het avontuur mij steeds meer voor zich te winnen. Zodra de gameplay beter in mijn vingers zit, speelt het lekker en krijg ik meer plezier in het combineren van mijn mogelijkheden. De herkenbare Disney-stemmen geven de personages bovendien een vertrouwd gevoel, terwijl ik hun rol binnen dit avontuur voor het eerst ontdek.
Mijn eerste stappen in Kingdom Hearts draaien daarmee om leren én herkennen. Leren hoe deze classic RPG speelt, herkennen waarom die Disney-personages mij vroeger al zo aanspraken. Die combinatie maakt mij nieuwsgierig naar de rest van de reis.
Ik ben misschien laat ingestapt, maar de Keyblade ligt inmiddels goed in de hand. Donald en Goofy mogen mee en ik kan niet wachten om mee te maken wat er later voor mij klaarstaat in het verhaal binnen de Kingdom Hearts Collection!
Ben je ook een Kingdom Hearts fan of ben je net als mij ook pas net ingestapt in deze magische klassieke franchise? Laat het weten in de comments of check vooral ons andere Kingdom Hearts nieuws!
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Kingdom Hearts Kingdom Hearts Collection Playstation 5 Square Enix
About the author call_made
Gepassioneerde gamer met een zwak voor epische singleplayer‑ervaringen, rijke verhalen en diepe RPG‑werelden. Ik verdwaal het liefst in lore‑rijke universums, met Lord of the Rings als mijn ultieme inspiratiebron. Nog steeds zoekende naar that one video game to rule them all.
Joel Lemmrich 21 oktober 2026
Joel Lemmrich 20 oktober 2026
Binnen de bloeiende wereld van elektronisch entertainment is intheGame een waardevolle speler. Sinds de oprichting in 2011 heeft het platform zich ontwikkeld tot een toonaangevende community binnen de gaming- en entertainmentsector, gedreven door een sterke passie voor actueel nieuws en boeiende content.
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