Review | Kingdom Hearts Collection (I-III)

Er zijn van die gamereeksen waarvan je de naam al jaren kent, de personages herkent en waarvan je regelmatig hoort dat je ze écht een keer moet spelen. Kingdom Hearts is voor mij zo’n reeks. De Disney-films heb ik vroeger allemaal voorbij zien komen, maar het avontuur van Sora is tot nu toe aan mij voorbijgegaan. Ik heb op het moment van schrijven de eerste Kingdom Hearts bijna uitgespeeld, maar wat een bijzondere ervaring tot nu toe al! Vooraf moest ik wel even een kleine research doen om te kijken naar de games en de DLC content en in hoeverre wat en wanneer gespeeld kan worden, dit onderdeel is namelijk net zijn eigen skill tree….

Deze collectie geeft mij een mooie aanleiding om daar verandering in te brengen. Geen herinneringen aan eerdere playthroughs of nostalgie naar de oorspronkelijke games dus. Wel naar de Disney-personages die onderweg opduiken. Een eerste kennismaking met een oude bekende, sort of. Maar hoeveel van die leeftijd voel je nog wanneer je vandaag de dag met de reeks begint? Keyblade in de hand, let’s find out!

Mijn avontuur binnen de Kingdom Hearts Collection begint bij de eerste Kingdom Hearts. Als Sora raak je verwikkeld in een verhaal waarin vriendschap, licht en duisternis centraal staan. Je zoektocht naar je vrienden brengt je naar verschillende werelden, met Donald Duck en Goofy als reisgenoten. Een nogal ongebruikelijke party voor een RPG, maar goed, ik ga erin mee!

Juist die combinatie maakt de kennismaking zo leuk. Je begint aan een nieuw avontuur, maar komt ondertussen personages tegen die je al van vroeger kent. Daardoor voelt niet alles onbekend, ook al moet ik mijn weg binnen Kingdom Hearts zelf nog volledig vinden.

De Disney-werelden geven de reis steeds een ander decor. Het maakt nieuwsgierig naar de volgende bestemming en naar wie daar weer op je staat te wachten. Ondertussen loopt de strijd tegen de Darkness door en krijgt die grote sleutel in Sora’s handen steeds meer betekenis. Geen gereedschap dat je even bij de plaatselijke sleutelmaker of weaponsmith bestelt…

Voor mij zit de aantrekkingskracht in die wisselwerking: herkenbare personages, maar binnen een avontuur dat ik nog niet ken. De nostalgie helpt mij naar binnen, Sora’s verhaal moet ervoor zorgen dat ik blijf hangen en vasthouden.

Gameplay, duimen opnieuw kalibreren