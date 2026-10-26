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Aflevering 29 | The Game Awards met Geoff the Chef

Nieuws 1 Sam van de Ven 26 oktober 2026

Preview banner eps 29 Game Awards

De Game Awards komen eraan: wie maakt kans op een prijs, welke games mogen meedoen en hoeveel invloed heeft Geoff Keighley op de show? Sam en Dave kijken terug op de oorsprong hiervan met Summer Game Fest, bespreken opvallende nominatiekeuzes en vragen zich af of GTA 6 op tijd mee kan dingen.

Game Awards, kanshebbers en favorieten

We hebben het ook over onze kanshebbers en favorieten, van Big Walk en Forza tot 007 First Light en Fable. Ook kijken we vooruit naar een reeks games voor het eerste kwartaal van 2027.

UPDATE: in deze podcast was het tijdens moment van opnemen nog niet duidelijk of GTA 6 verkiesbaar was. Inmiddels hebben we bericht gekregen dat dit wel zo is  In de FAQ van de Game Awards website staat dat nominaties uiterlijk ingediend dienen te worden op zijn laatst, 20 november.

Ben je het eens met onze nominaties voor de Game Awards in 2026? Heb je andere goede aanbevelingen? Laat het ons weten in de comments of check onze andere intheGame Podcast episodes!

 

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Sam van de Ven

Gepassioneerde gamer met een zwak voor epische singleplayer‑ervaringen, rijke verhalen en diepe RPG‑werelden. Ik verdwaal het liefst in lore‑rijke universums, met Lord of the Rings als mijn ultieme inspiratiebron. Nog steeds zoekende naar that one video game to rule them all.

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