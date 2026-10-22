Review | Razer Naga V3 Pro

Razer heeft de Naga-muis teruggebracht met een aardige face-lift. De multi-inzetbare muis van Razer verschijnt ditmaal als de Razer Naga V3 Pro en dit is de meest complete en featurerijke muis die ik ooit van Razer heb gezien. Je moet er wel aardig wat flappen voor over hebben en zelfs nog iets extra’s als je gebruik wilt maken van de snelste pollingrates.

Razer’s Naga-lijn is altijd een van de favoriete keuzes geweest voor MMO-spelers. De Naga stond namelijk bekend als MMO-muis dankzij de vele knopjes aan de zijkant. Sinds de eerste uitvoering is de Naga aanzienlijk veranderd. Daarom zitten we nu al op de derde “professionele” versie en is de “Trinity”-lijn eenvoudig in de Pro-lijn opgegaan. Vandaag de dag kijken we naar een van de meest featurerijke en wendbare muizen op de markt. Eentje met maar liefst drie muisklikken (daar kom ik zo even op terug), ontelbare aanpasbare instellingen op het gebied van functie, verlichting en nog veel meer. Zet je schrap, want deze powerho- powermouse van Razer is een no-brainer, of zit er toch nog ergens een addertje onder het gras?

Jij zit aan de knoppen

Met de Razer Naga V3 Pro heb jij alle controle tijdens het browsen, werken en spelen van je favoriete games. Of het nu first-person shooters zijn, MMO’s zoals World of Warcraft, of alles daar tussenin. De muis van de driekoppige slong wurmt zich er comfortabel tussen. Dit komt enerzijds door de hoge configuratie-instellingen via de Razer Synapse-app, maar grotendeels ook door de fysieke aanpasbaarheid van de muis. Je kunt de rechterzijkant van de muis namelijk verwisselen. Er zitten drie verschillende zijkantjes in de doos en ieder heeft zijn eigen kracht en toepasbaarheid. Je wisselt ze eenvoudig door de sterke magnetische verbinding, waardoor je in enkele seconden je muis omtovert in het perfecte gereedschap voor zo goed als iedere game of app op je pc.

Laten we beginnen met de drie verwisselbare stukken die sinds de release van de Naga Trinity zorgen voor het succes achter de Naga. Een zijkantje heeft de traditionele vooruit- en terugknop die we kennen van de meeste muizen. Ideaal voor shooters, waarbij je misschien alleen melee en granaat wil mappen op je muis. Vervolgens is er een zijkantje met zes extra knoppen (voorheen veelal in een cirkel, maar nu verdeeld in 2 rijen van 3 knoppen). Als laatste de meest interessante optie: een zijkantje met 12 extra knoppen die zijn ingedeeld als een soort omgekeerd numpad. Hierdoor heb je bijvoorbeeld in World of Warcraft altijd een hele abilitybalk letterlijk in je handpalm beschikbaar. Je wisselt alle zijkantjes zeer eenvoudig uit en de inputs worden direct beschikbaar gemaakt, afhankelijk van je configuratie in de Synapse-app.

Maar de fysieke trucjes houden hier nog niet helemaal op. De Razer Naga V3 Pro heeft namelijk een extra muisklik die in de natuurlijke houding van deze muis onder je ringvinger rust. Als je niet weet dat deze er zit, zou je hem haast over het hoofd zien, maar als je weet dat deze er zit en je hem slim kunt toepassen, is deze bijna niet meer weg te denken. Standaard staat deze knop ingesteld als hypershift en deze werkt precies zoals je zou verwachten van een shift-knop. Deze geeft jouw muis het dubbele aantal inputs dan je gewend bent, zonder dat je daar echt moeite voor hoeft te doen; de knop rust immers onder je ringvinger. Eenmaal gewend aan deze knop en je kunt letterlijk niet meer zonder, want je kunt hiermee letterlijk heel je pc mee bedienen als je alles slim en naar smaak toewijst via de Synapse-app.

Last but not least heeft deze muis uiteraard een scrolwiel, maar hoe deze werkt, kun je via de app aanpassen. Zo kun je kiezen voor een tactile scroll waarbij je iedere scroll voelt, maar je kunt ook kiezen tussen een precision tactile scroll die in veel kleinere incrementen feedback geeft, maar er is ook een free-spin waardoor je de scroll helemaal niet voelt. Je kunt zelfs kiezen voor Smart-reel, waardoor de scroll zich aanpast aan je gedrag. Als je veel aan het scrollen bent, wisselt deze automatisch naar de free-spin, zodat je met zo min mogelijk weerstand heen en weer kunt scrollen. Deze technologie in een muis was voor mij echt een grote verrassing. Het is echt heel maf. Via het knopje onder het scrollwiel wissel je eenvoudig tussen de scrollmodes. En weer onder dat knopje zit een knopje dat standaard de AI Prompt Master opent? Ook daar kom ik zo nog eventjes op terug.

Tilt alles een stapje hoger

Met de Razer Synapse-app haal je alles wat deze muis te bieden heeft uit de kast. Toen ik mijn eerste Razer-muis en -toetsenbord kocht, deed ik dat vooral om de verlichting met elkaar te synchroniseren, maar ik had destijds echt een grote hekel aan de Synapse-app. Vandaag de dag ziet de Synapse-app er heel anders uit. Geen vervelende pop-ups, geen gezeur over updates, maar alles werkt gewoon direct en het werkt nagenoeg perfect. Dat moet ook wel, want met zoveel configuratie-opties wil je dat alles naadloos samenwerkt, en dat doet het.

Je kunt de Naga V3 Pro, die fysiek al helemaal aan te passen is via de software, nog meer naar smaak maken. Je kunt bijna iedere knop wel programmeren. De opties zijn eindeloos. Je kunt uiteraard macro’s toewijzen, muisfuncties, maar ook programma’s openen, wisselen tussen bepaalde instellingen, Windows-functies aftrappen en nog veel meer. Het is krankzinnig hoeveel verschillende dingen je met deze muis kunt doen zonder ook maar de cursor een millimeter te bewegen. En het mooiste is: je kunt verschillende profielen aanmaken, met een toets wisselen tussen profielen en je kunt profielen zelfs op de muis opslaan dankzij onboard memory, waardoor je de profielen ook op andere apparaten kunt gebruiken. En om het nog mooier te maken, scant Razer Synapse je pc op geïnstalleerde games om profielen per game aan te maken die automatisch geladen kunnen worden als je die bepaalde game opstart. Werkelijk krankzinnig. Eenmaal ingesteld, geconfigureerd naar smaak per game en per profiel voor je favoriete applicaties en programma’s, ben je werkelijk niet te stoppen en ben je zo productief dat AI je niet eens meer kan inhalen. Oh ja, de AI Pompt Master, daar zou ik nog even op terugkomen.

De AI Prompt Master is een nieuw venster dat zich opent en verbinding maakt met ChatGPT. Je hebt hierin enkele opties die vooraf zijn ingesteld, zoals het genereren van afbeeldingen, het schrijven van e-mails, samenvatten of herschrijven van teksten met bepaalde parameters zoals kort, lang, professioneel of speels. Je kunt zelf nog prompts voorprogrammeren en eenvoudig aftrappen via deze functie, maar ik zie zelf niet echt direct een use-case waarin ik even snel AI moet gebruiken via een sneltoets op mijn muis met vooraf gedefinieerde prompts. Misschien is het handig als je games speelt en tijdens het spelen snel iets wilt opzoeken, maar ik zie mezelf het niet snel gebruiken in ieder geval. Je moet tenslotte alsnog zelf inloggen met een ChatGPT-account, dus je bent hierin ook zo vrij en beperkt als jouw account is op dit platform.

Addertje onder het gras?

Is deze muis dan echt helemaal perfect? Of is het juist te mooi om waar te zijn? Nou, eigenlijk is het een bijna perfecte muis. Dat heb ik net al meermaals onderstreept. Razer geeft je met de Naga V3 Pro al het gereedschap om je een koning in het digitale landschap te voelen, maar als je echt alles uit deze muis wilt halen, dan gaat het met name over de maximale pollingrate van 8000 Hz. Hiervoor heb je de Mouse Dock Pro nodig, die ook nog eens zo’n € 90 kost. Met deze dock krijg je een krachtigere receiver en een puck (batterij) die draadloos opladen via de dock mogelijk maakt. Heel leuk natuurlijk, maar als je al € 200 voor deze muis neer hebt moeten tellen, is het een beetje zuur om nog eens bijna honderd euro te vragen om het hele plaatje compleet te maken.

Uiteindelijk is de upgrade vooral luxe en heb je het niet per se nodig. De 8000 Hz pollingrate is misschien wel een gemis als je het gewend bent, maar voor het draadloos opladen hoef je het niet echt te doen. De batterij van de muis gaat zo al zo’n 150 uur mee en zodra de batterij leeg is, kun je verder spelen door de USB-C-kabel uit de receiver te halen en deze aan te sluiten op de muis zelf. Ook als je liever bekabeld speelt, werkt dit ook perfect overigens.

Verdict

De Razer Naga V3 Pro is een absolute powermouse en misschien wel het beste Razer-product dat ik ooit heb getest. Met een arsenaal aan features, indrukwekkende wendbaarheid en slimme innovaties weet deze muis me zelfs na jaren muizen testen nog te verrassen. Dat is een prestatie op zich. Je betaalt er flink voor, maar krijgt daar een uitzonderlijk compleet en veelzijdig product voor terug. De Razer Naga V3 Pro is zonder twijfel een van de beste muizen die je momenteel kunt kopen. Je moet er alleen wel diep voor in de buidel tasten.