Crimson Desert Charting the Unknown global release times

Het is, na een kleine delay, dan toch zo ver: Crimson Desert Charting the unknown komt er aan. Pearl Abyss heeft inmiddels de global release tijden bekend gemaakt. Het bedrijf, gevestigd in Zuid-Korea, zal de DLC op 30 oktober om 7 AM uitbrengen.

Maar wat wil dat voor ons zeggen? Voor ons is het een 11 uur release op 29 oktober. Wil je écht gelijk aan de slag? zorg dan ook dat je gebruik maakt van de mogelijkheid om de DLC alvast te installeren. Dit kan vanaf 24 uur voor release.

Charting the unknown belooft een gigantische DLC te worden. De afgelopen weken hebben we hier en daar al wat informatie en beelden gekregen die een hint geven van de features die we mogen verwachten. Op release van de DLC komt er ook een patch voor de base game. Pearl Abyss benadrukt dat het belangrijk is om deze te installeren voordat je de game opstart.

Crimson Desert Charting the Unknown gaat een grote toevoeging aan de game worden met nautical combat, underwater exploration, romance options en uitgebreide base building.

Crimson Desert Charting the Unknown voorbereiding

De Crimson Desert Charting the Unknown content zal vanaf chapter 3 toegankelijk zijn. Het is echter wel een goed idee om te zorgen dat je de Gerymane camp hebt uitgebreid, je goede builds hebt gemaakt voor de speelbare characters, en dat je in ieder geval wat storage items hebt. Charting the Unknown gaat natuurlijk enorm veel nieuwe items introduceren waardoor je inventory weer geregeld vol zal zitten.

Gezien de romancing options die komen is het misschien ook verstandig om te zorgen dat je voldoende gift items hebt. Je zult natuurlijk relaties moeten opbouwen met NPCs. Grote kans dat gift items helpen met het opbouwen van de trust levels die nodig zullen zijn om stappen richting een romance te zetten.

Tenslotte loont het waarschijnlijk om zoveel mogelijk research te unlocken. De research requests lonen op verschillende manieren. Houd er rekening mee dat je straks veel resources kwijt zult zijn aan de naval combat.