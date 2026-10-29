Spelers kijken toe hoe hun naam “gestolen” wordt in World of Warcraft: Forever

World of Warcraft-spelers die de Heroic Edition van World of Warcraft: Forever al hebben gekocht, mochten deze week al inloggen op de servers om een personage aan te maken en een naam voor hun personage te reserveren. Dat is niet helemaal goed gegaan. De server was overbelast en Blizzard kampte met technische mankementen.

De Early Name Reservation van World of Warcraft: Forever is niet bepaald vlekkeloos van start gegaan. Door serverproblemen konden spelers niet op tijd inloggen, terwijl anderen hun favoriete namen al wisten te claimen. Het resultaat? Gefrustreerde spelers die machteloos moesten toekijken hoe hun vertrouwde personagenamen aan hun neus voorbijgingen.

Dat is extra zuur, want WoW: Forever introduceert iets nieuws binnen World of Warcraft: spelers kunnen voor het eerst een voor- én achternaam voor hun personage kiezen. Hoewel dit nieuw is voor WoW, is het binnen het MMO-genre geen onbekend concept. Ook roleplaying-addons boden spelers al langer mogelijkheden om hun personages een uitgebreidere naam en identiteit te geven.

Daar komt nog bij dat de beta spelers een voorproefje gaf van de creativiteit binnen het nieuwe naamsysteem. Sommige opvallende en grappige combinaties gingen rond op sociale media en kregen veel bekijks. Wie tijdens de reservering zijn slag wilde slaan met zo’n virale naam, moest er dus snel bij zijn. Voor sommige spelers betekende dat echter dat hun favoriete vondst al door iemand anders was geclaimd voordat ze überhaupt konden inloggen.

Op de officiële forums delen spelers hun frustraties. Zo melden sommigen dat ze door inlogproblemen hun gewenste namen zijn misgelopen, waaronder namen die ze naar eigen zeggen al jarenlang gebruiken. Een speler stelt zelfs een naam kwijt te zijn die al meer dan twintig jaar meegaat.

Dat technische problemen bij een lancering voorkomen, is niet nieuw. Maar wanneer spelers juist tijdens een beperkte reserveringsperiode hun naam proberen veilig te stellen, is het bijzonder frustrerend om door serverproblemen achter het net te vissen. Zeker als je vervolgens moet toekijken hoe iemand anders er met jouw vertrouwde naam vandoor gaat. Je betaalt dus voor een dienst om dit soort chaos bij de launch te voorkomen, om het al te zien gebeuren voorafgaand aan de launch dus. Gaat Blizzard hier iets aan doen?

World of Warcraft: Forever is vanaf 4 november 2026 speelbaar.