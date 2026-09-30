Crimson Desert DLC uitgesteld

Helaas slecht nieuws vandaag. Pearl Abyss heeft de release van de Charting the Unknown DLC met twee weken uitgesteld. De studio zegt wat extra tijd nodig te hebben.

Gelukkig valt de delay mee. De DLC, zou in eerste instantie op 15 oktober uitkomen. De release datum van de DLC werd vandaag verplaatst naar 29 oktober.

Charting the Unknown zal de eerste grote (betaalde) content update voor Crimson Desert worden. De DLC gaat een hoop nieuwe features toevoegen. Misschien wel de grootste is de scheepbaart. In Charting the Unknown krijgen we de mogelijkheid om ons eigen schip te besturen en de zee te verkennen. Daarbij komen nieuwe eilanden met natuurlijk nieuwe enemies, treasures en andere mysteries. Naast deze features komen er ook nieuwe toevoegingen aan de base building en customization en komen er zelfs social en life-simulation elementen. In de trailer kregen we een paar van de nieuwe features en enemies te zien.

Crimson Desert of Phantom Blade Zero?

De release verplaatsen heeft echter wel als gevolg dat de Crimson Desert DLC uit zal komen op dezelfde dag als een van de meeste geanticipeerde games van het jaar: Phantom Blade Zero.

Pearl Abyss is echter consequent geweest in het verbeteren van Crimson Desert. Met onlangs nog een enhanced versie kreeg de game nieuwe story features en werd hier en daar wat opgepoetst.

De trailer voor Charting the Unknown werd dan ook onlangs pas onthuld.

.Met nog een flink aantal grote titels in aantocht zullen we helaas keuzes moeten maken. Niet alleen vanwege onze bankrekeningen, maar ook gewoon omdat er maar 24 uur in een dag zitten en er té veel games uitkomen.

De keuze tussen Charting the Unknown en Phantom Blade Zero gaat een moeilijke worden. Als we dan al klaar zijn met het flink aantal games dat nog in de tussentijd zal uitkomen. Een luxeprobleem natuurlijk want wat hebben we het dit jaar toch goed.