Call of Duty: Modern Warfare 4 Season 1 verschijnt op 6 november met nieuwe content

Kort na de lancering van Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt het eerste seizoen alweer. Nieuwe multiplayermaps, nieuwe wapens, nieuwe DMZ-locaties en de toetreding van Warzone. Infinity Ward gaat dit seizoen ook experimenteren met pre-baked configuraties voor Kill Block, met een Crash-configuratie die het aftrapt.

Het eerste seizoen van Call of Duty: Modern Warfare 4 verschijnt op 6 november en brengt een flinke lading nieuwe content met zich mee. Spelers kunnen aan de slag met nieuwe multiplayer maps, klassieke game modes, een uitgebreide DMZ-ervaring en nieuwe content voor Warzone.

Nieuwe maps en terugkerende gamemodes

De multiplayer krijgt bij de start van Modern Warfare 4 Season 1 drie maps: Backstab, Canyon en een vernieuwde versie van Shoot House. Later in het seizoen volgen onder meer Ministry en Overflow. Ook Shipment keert terug, een map die bij veel Call of Duty-spelers ongetwijfeld bekend is.

Daarnaast worden verschillende gamemodes toegevoegd. Zo keert Grind terug, waarin spelers dogtags verzamelen en bij een scorepunt moeten afleveren. Ook Drop Zone maakt zijn comeback. Tijdens het nieuwe Wager Match-evenement kunnen spelers het tegen elkaar opnemen in een 1v1-variant van Gunfight.

DMZ krijgt nieuwe locatie

Ook DMZ krijgt een flinke uitbreiding met X01, een geheime wapenfaciliteit die door vijandelijke troepen is ingenomen. Spelers trekken door ondergrondse laboratoria, tunnels en productielijnen, terwijl ze nieuwe vijanden en waardevolle loot proberen te vinden.

Verder worden nieuwe missies, events en verbeteringen voor de Forward Operating Base toegevoegd. Spelers kunnen op gevaarlijke commanders jagen en waardevolle uitrusting verzamelen om vervolgens veilig te kunnen extracten.

Nieuwe weapons en Battle Pass

Season 1 introduceert ook nieuwe wapens, waaronder de Cronen Osprey en de CSG-35. Later in het seizoen volgen onder meer de JAK 12-shotgun en de ZLR Talonhawk.

De Battle Pass krijgt honderd levels en meer dan honderd rewards. Spelers die de premium Battle Pass aanschaffen, krijgen bovendien toegang tot een catch-up-systeem. Daarmee worden spelers die minder actief zijn automatisch tot dag 50 voorzien van gratis tiers.

Call of Duty: Modern Warfare 4 Season 1 verschijnt op 6 november. Lees hier onze Modern Warfare 4-review.