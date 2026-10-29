De Sims 4 krijgt gratis update voor oudere Sims, plus toggles voor gewicht en spieren

Electronic Arts en Maxis hebben een gratis update voor De Sims 4 uitgebracht, en die geeft je oudere Sims een flinke glow-up. Je krijgt nieuwe kleding en kapsels in Creëer-een-Sim en gezellige vintage spullen voor Bouwen/Kopen. Maar dat is niet alles, want de update brengt ook een rits quality-of-life verbeteringen en een berg bugfixes.

Er zijn twee nieuwe kapsels voor volwassenen en ouderen, waaronder een kuif met zijscheiding en halflos gedragen golven. Daarnaast krijg je vier nieuwe kledingstukken, namelijk een trui, een kantenjurk, een mouwloze blouse en een midi-rok met zakken. Opa en oma Sim hoeven dus niet langer in hetzelfde vest rond te lopen als toen De Sims 4 in 2014 uitkwam.

Geen zin om zelf te puzzelen? Er staan ook vier kant-en-klare Styled Looks voor ouderen klaar.

Nieuwe items voor Bouwen/Kopen

Voor de bouwers zijn er elf nieuwe items met een lekker vintage randje. Denk aan een fauteuil met bloemetjesstof, een bijpassende bank en een tweepersoonsbed, ruches-gordijnen in drie varianten, een rond vloerkleed, een bordje met krijtborddetails en een tafellamp in de vorm van een eend. In de nieuwe Styled Room zie je de hele set in één keer staan. Zo krijgt het huis van je oudere Sims in elk seizoen wat extra karakter.

Vier nieuwe senioren in de Galerie van Sims 4

In de Galerie staan vier nieuwe oudere Sims klaar, namelijk Raven Ballard, Elena Marquez, Daniel Kwon en Malik Nasir. Ze zijn bedoeld als inspiratie om familieverhalen te vertellen vanuit het perspectief van een oudere generatie. Ideaal voor je volgende legacy challenge, toch?

Gewicht en spieren op slot

Ook handig is dat je nu zelf bepaalt of het lichaam van je Sims verandert. Via nieuwe opties in het spelmenu zet je veranderingen in gewicht en spieren aan of uit voor je hele save, en met een self-interaction kan het ook per Sim. De twee instellingen staan los van elkaar en gelden niet voor huisdieren. Verder zijn de bugs opgelost waardoor de free weights en het zwaardvechten zorgden voor extreme spiergroei of extreem gewichtsverlies.

Restjes eten en een opgeruimde koelkast

Ook het eten heeft een opknapbeurt gekregen. Prijzen en calorieën zijn opnieuw in balans gebracht in de basisgame en alle packs, en Sims met honger pakken nu eerst de restjes in plaats van meteen weer te gaan koken. Herkenbaar. Daarnaast staat “Open” bovenaan in het menu van de koelkast, en bij Family Recipes uit Businesses & Hobbies zijn meer dan 375 gerechten bijgekomen.

Dine Out zonder rondjes joggen

Speel je met Dine Out? Dan zijn er ruim 25 fixes voor je. Klanten gaan niet meer midden in hun maaltijd joggen, in de vuilnisbak graven, knuffelen of tv kijken. Obers komen gewoon weer opdagen voor hun dienst en Sims eten weer zittend in plaats van staand. Heb je oude restaurants gebouwd met de Move Objects-cheat? Check ze dan even na het updaten, want door een fix aan vierkante tafels kunnen sommige tafels verdwijnen.

Verder kun je tv’s nu op slot zetten voor bepaalde Sims, net als computers, en staan losse self-interactions netjes bij elkaar in een nieuw menu, Sim Options. Er zijn ook 14 nieuwe fixes voor crashes. Heb je daarna nog steeds crashes? Volgens EA komen die vaak door verouderde of botsende mods, dus check die eerst.

De Sims 4 blijft het hele jaar door gratis content-updates krijgen die de representatie in de game breder maken. In september kregen de kinderen al gratis nieuwe items, en nu zijn de senioren aan de beurt.

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De gratis update voor De Sims 4 is nu beschikbaar op pc, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S en Xbox One. Meer over de update lees je op de officiële website van De Sims 4.