Modern Warfare 4 krijgt nu al nerfs (en buffs)

Nieuws Nicholas North 29 oktober 2026
Call of Duty Modern Warfare 4 heeft nu al nerfs en buffs gekregen. In een nieuwe update krijgen 4 guns een nerf, en 9 andere buffs.
Modern Warfare 4 heeft in korte tijd al verschillende updates gekregen. Na feedback in de beta werd de time to kill al aangepast. Spelers vonden de encounters te snel eindigen.
In de Modern Warfare 4 patch notes van 28 oktober krijgen we te zien dat nu de eerste weapon balancing update is toegepast. De Han 86, Orden, APOC en de FiNN LMG krijgen nerfs. 9 andere wapens krijgen buffs. Het gaat dan om de M4, de Kastov, patriot XMR, type 73 en de 5 SMGs die beschikbaar zijn vanaf launch. De patch notes zeggen het volgende:
Voor de Han:
|Han 86
|ㅤ
|Pre
|ㅤ
|→
|ㅤ
|Post
|ㅤ
|% Change
|Max Damage Range
|ㅤ
|1120
|ㅤ
|→
|ㅤ
|1200 ⇧
|ㅤ
|7% ⇧
|Neck Damage Multiplier
|ㅤ
|1.1
|ㅤ
|→
|ㅤ
|1 ⇩
|ㅤ
|-9% ⇩
|Upper Torso Damage Multiplier
|ㅤ
|1.1
|ㅤ
|→
|ㅤ
|1 ⇩
|ㅤ
|-9% ⇩
De Kastov:
|Kastov 762
|ㅤ
|Pre
|ㅤ
|→
|ㅤ
|Post
|ㅤ
|% Change
|Max Damage Range
|ㅤ
|950
|ㅤ
|→
|ㅤ
|1050 ⇧
|ㅤ
|11% ⇧
De M4:
|M4
|ㅤ
|Pre
|ㅤ
|→
|ㅤ
|Post
|ㅤ
|% Change
|Max Damage Range
|ㅤ
|990
|ㅤ
|→
|ㅤ
|1020 ⇧
|ㅤ
|3% ⇧
De Oden:
|Oden
|ㅤ
|Pre
|ㅤ
|→
|ㅤ
|Post
|ㅤ
|% Change
|Neck Damage Multiplier
|ㅤ
|1.2
|ㅤ
|→
|ㅤ
|1.1 ⇩
|ㅤ
|-8% ⇩
|Upper Torso Damage Multiplier
|ㅤ
|1.2
|ㅤ
|→
|ㅤ
|1.1 ⇩
|ㅤ
|-8% ⇩
|Lower Torso Damage Multiplier
|ㅤ
|1.1
|ㅤ
|→
|ㅤ
|1 ⇩
|ㅤ
|-9% ⇩
|Oden – Sentinel Apex Attachment
|ㅤ
|Pre
|ㅤ
|→
|ㅤ
|Post
|ㅤ
|% Change
|Max Damage Range
|ㅤ
|870
|ㅤ
|→
|ㅤ
|820 ⇩
|ㅤ
|-6% ⇩
|Mid Damage Range 1
|ㅤ
|1810
|ㅤ
|→
|ㅤ
|1740 ⇩
|ㅤ
|-4% ⇩
|Muzzle Velocity
|ㅤ
|–
|ㅤ
|→
|ㅤ
|-0.07
|ㅤ
|–
De Hyeon burst:
|Hyeon Burst – Hyperburst Apex Attachment
|ㅤ
|Pre
|ㅤ
|→
|ㅤ
|Post
|ㅤ
|% Change
|Full-Auto Max Damage
|ㅤ
|37
|ㅤ
|→
|ㅤ
|34 ⇩
|ㅤ
|-8% ⇩
|Full-Auto Max Damage Range
|ㅤ
|970
|ㅤ
|→
|ㅤ
|1220 ⇧
|ㅤ
|26% ⇧
|Mid Damage Range 1
|ㅤ
|Not Specified
|ㅤ
|→
|ㅤ
|Removed
|ㅤ
|–
De patriot XMR:
|Patriot XMR – EXP Haste 80L 14″ (Light Barrel)
|ㅤ
|Pre
|ㅤ
|→
|ㅤ
|Post
|ㅤ
|% Change
|Recoil Control Penalty (%)
|ㅤ
|8
|ㅤ
|→
|ㅤ
|6 ⇩
|ㅤ
|-25% ⇩
Rear Grips
|Patriot XMR – FJX Fury IV Grip (Skeleton Grip)
|ㅤ
|Pre
|ㅤ
|→
|ㅤ
|Post
|ㅤ
|% Change
|Recoil Control Penalty (%)
|ㅤ
|5
|ㅤ
|→
|ㅤ
|4 ⇩
|ㅤ
|-20% ⇩
Voor de SMGs zien we vrijwel dezelfde buffs. Damage aan lichaamsdelen krijgt een kleine update. Voor de meeste wapens is dit zo’n 5%.
Naast deze aanpassingen komen er natuurlijk ook een aantal bug fixes. Zie het totaal van alle Modern Warfare 4 veranderingen in de patch notes.
Tagged as:
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Sam van de Ven 26 oktober 2026
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