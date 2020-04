Crysis Remastered in aantocht

Will it run Crysis? Dat is de vraag die je gaat stellen over je Playstation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Waarom? Omdat al deze platformen binnenkort de eens meest gebruikte game om te benchmarken ontvangen. Is dit dé reden waarom we een volgende generatie nodig hebben?

Uiteraard betekent de Crysis remaster niet dat we allemaal moeten overstappen op de volgende generatie. Dat de twee zo kort bij elkaar liggen is wel grappig te noemen. Crysis heeft ontzettend lang bekend gestaan als dé maat staaf voor je computer. Kon je Crysis afspelen met hoge frames in High Detail? Dan had je een monster van een computer!

Die vlieger gaat tegenwoordig niet meer op, maar misschien wel bij de remaster? Deze verschijnt later dit jaar voor Xbox One, Playstation 4, PC en Nintendo Switch. We hebben nog ongelofelijk weinig mogen aanschouwen voer de opgepoetste Crysis titel, maar de eerste teaser is in ieder geval binnen:

Kort voor de onthulling plaatste Crysis op Twitter enkele tweets. Voor het eerst verscheen er leven vanuit de franchise op de sociale kanalen en dat betekent: Iets nieuws! Nog voordat ze het goede nieuws zelf mochten verkondigen lekte de coverafbeelding het internet al op. De echte aankondiging volgde niet veel later.

Crytek legde de laat enorm hoog met Crysis. De game was revolutionair voor zijn tijd en het zag er adembenemend uit. De Cryengine is tot veel in staat, maar zal het opnieuw een baanbrekend fenomeen zijn zoals de originele game?