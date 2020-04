Volgende DOOM mogelijk zonder muziek van Mick Gordon

Helaas voor Bethesda, maar ook helaas voor ons is DOOM Eternal mogelijk de laatste DOOM waarin we geweldige muziekstukken van Mick Gordon mogen horen. Bethesda en id Software hebben het op muzikaal vlak niet helemaal netjes afgerond waardoor de componist geen interesse heeft in een vervolg van de samenwerking.

Bethesda heeft onlangs de soundtrack van DOOM Eternal vrijgegeven en dit betekent nogal wat. Een audiofiel gaat dit namelijk onder de loep nemen. Een bepaalde audiofiel heeft dit gedaan, kwam achter een aantal schokkende feitjes en ging verhaal halen.

Here’s a comparison between the original BFG Division from Doom 2016’s official soundtrack (left) vs. the BFG 2020 remix on Eternal’s soundtrack from today (right).

Notice how the wavelengths in BFG 2020 form a nearly perfectly straight bar vs. the original with more definition pic.twitter.com/TCJRdOe1Yf

