Dit is dé gamechanger voor next-gen

Next-gen laat nog enkele maanden op zich wachten. Microsoft en Sony geven steeds meer broodkruimels aan informatie vrij. Zonder de druk van E3 is het een jaar waarin de informatietoevoer een stuk verspreider kan plaatsvinden, maar wat is nou echt next-gen? Het volgende speelt in ieder geval een zeer belangrijke rol.

Gaming enthousiasten, en specifieker gesteld: gaming enthousiasten met interesse in de techniek achter de games kunnen het volgende al stellen: RTX gaat zijn grote introductie maken in de gaming wereld met de volgende generatie aan consoles. PC spelers hebben al even mogen spelen met RTX, maar alle console spelers mogen met Xbox Series X en Playstation 5 ook aan de slag met de nieuwe technologie.

RTX oftewel Raytracing een techniek die lichtbronnen op een natuurlijke wijze implementeert in videogames. Hierdoor hoeft er niets genept te worden zoals in het verleden meestal werd gedaan. Lichtmappen en schaduwmappen kunnen verleden tijd worden door Raytracing. Hierdoor ogen games natuurlijker en realistischer. Visueel veranderd er een hoop want voorheen onmogelijke visualisaties worden ineens, door RTX wél mogelijk. Er is geen enkel gaming kanaal die dit beter kan uitleggen dan Digital Foundry. Kijk hier beneden hun video waarin ze de RTX toepassing van Minecraft goed onder de loep nemen.

Raytracing en Pathtracing zorgen voor gloednieuwe effecten en visuele verbeteringen. Zoals in de video van Digital Foundry te zien is worden reflecties altijd op de juiste manier getoond. In een situatie zonder RTX zie je meestal alleen reflecties van een bepaald voorwerp als dat voorwerp ook daadwerkelijk in jouw gezichtsveld is. Is het voorwerp uit je zicht, dan verdwijnt de reflectie ook. Daarom zie je vaak geen, of maar een deel van een reflectie in een plas water en is de reflectie van een vizier op een sniper altijd nep.

Hoe veranderd dit mijn next-gen gameplay ervaring?

Stel je voor dat je in een multiplayer shooter als Battlefield of Call of Duty op een verhoging ligt met een sniper. Om het complete overzicht te bewaren kijk je even niet door vizier, maar ben je de hele omgeving aan het scannen naar beweging. Plotseling zie je in de reflectie van je vizier iemand achter je verschijnen. Waar je normaal gesproken moest vertrouwen op je goede oren, of een claymore heb je nu een extra manier om je te beschermen tegen volk in je rug, namelijk: een spiegel.

Een ander voorbeeld kan zijn dat je van een paar meter afstand een kamer in kijkt vanaf een schuine hoek. Hierdoor zie je maar een gedeelte van de kamer. Het andere gedeelte kan je niet zien want er zit een muur voor en je kijkt door een raam of deuropening. Gelukkig hangt er een schilderij met een glanzende lijst aan de muur aan de kant waar jij naar binnen kijkt. Je ziet aan de andere kant van de kamer, door de relfectie van het schilderij een vijand. Nu kan je hem uitschakelen door via de deurpost of kozijn een granaat te laten kaatsen.

Door RTX en pathtracing beweegt licht dus op een natuurlijke wijze en reflecteert het op objecten waardoor licht veel meer plaatsen kan bereiken dan in de huidige generatie. Hierdoor zien toekomstige games er veel mooier en realistischer uit, maar zijn er ook strategische elementen aan verbonden. Deze kunnen door ontwikkelaars en spelers benut worden voor talloze doeleinden.

Kijk jij uit naar next-gen en RTX op consoles?