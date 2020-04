Venom 2 krijgt eindelijk datum

op 25 juni 2021 is het dan eindelijk zover. Venom 2 zal op het witte doek te zien zijn voor alle fans en nieuwkomers. Sony kondigde dit aan in een Tweet met een korte teaser van de titel.

Iedereen heeft last van het Corona virus, maar gelukkig komt Venom 2 pas volgend jaar uit. De datum werd bekendgemaakt in een Tweet op de Twitter van Sony Pictures. Verder is er nog zo goed als niets bekend over de nieuwe film. Bekijk de Tweet hier beneden. We zullen hopelijk snel meer te weten komen over de film!

De eerste Venom had Tom Hardy in de hoofdrol staan. Venom: Let There be Carnage zal geen uitzondering zijn in het kiezen van een pakkende cast. De film werd eigenlijk oktober dit jaar nog verwacht, dat gaat dus helaas niet door. Heel veel films leiden onder de rare tijden waar wij ons in bevinden. Zo werden James Bond en Wonder Woman ook uitgesteld.

