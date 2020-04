Final Fantasy 7 Remake 3,5 miljoen keer verkocht in 3 dagen

Wereldwijd werd Final Fantasy 7 Remake aardig goed ontvangen door spelers en critici. Vandaag maakt Square Enix bekend dat de goede cijfers gepaard gaan met hoge verkoopcijfers. Final Fantasy 7 Remake verkoopt in 3 dagen tijd meer dan 3,5 miljoen exemplaren.

Uiteraard kloppen deze cijfers in praktijk niet helemaal, want de game lag bijna een week eerder in de winkel bij veel retailers. Alsnog een degelijke prestatie. Officieel werd de game 10 april uitgebracht.

In het bijzonder zijn de digitale verkopen enorm hoog. Afleidend uit het persbericht zelfs ver boven verwachting. Dit kan natuurlijk te maken hebben met de huidige omstandigheden. Mensen blijven liever thuis, willen geen risico lopen dus bestellen de game in de Playstation Store in plaats van dat ze naar de winkel gaan. Online webshops hadden namelijk ook niet genoeg op voorraad om iedereen op dag 1 te voorzien van een exemplaar.

In Final Fantasy 7 Remake kruip je opnieuw in de huid van Cloud Strife, ruim 20 jaar later. De game is volledig opnieuw ontwikkeld voor voorlopig enkel de Playstation 4. Volgend jaar verschijnt de game ook op andere apparaten. Wie het origineel gespeeld heeft staat niet voor een gesneden koek te wachten want in het verhaal zijn aanpassingen gemaakt. Daarnaast is de wereld rijkelijker gevuld dan tevoren. Je speelt immers ook maar het eerste deel van Final Fantasy 7. Deel 2 komt later pas. Square Enix heeft niet echt zijn best gedaan om dit ergens duidelijk erbij te vermelden, maar houd er in ieder geval rekening mee.

Alsnog sta je garant voor net zoveel, als niet meer uren aan gameplay in het eerste deel van de remake als de volledige originele game. Er zijn veel meer nevenmissies en andere activiteiten waar je je mee kunt vermaken tussen het verhaal door. De game kent zelfs een aantal nieuwe personages die niet in het originele spel zijn verschenen.

Benieuwd wat wij van de remake vonden? Check hier dan onze review.