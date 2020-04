Animal Crossing: New Horizons komt met toffe update!

Voor wie Animal Crossing: New Horizons al speelt weet natuurlijk dat dit de beste game ooit is. Voor wie het nog niet speelt, ga het gewoon eens spelen? Als iemand die nog nooit een Switch had, geen één ervaring met Animal Crossing en nooit een interesse er in had, wakkerde het zien van content toch iets in mij aan. Een sterke drang om nou eens te zien waar alle hype om was, want iedereen in mijn omgeving. Jong, oud, man of vrouw was verslaafd aan deze game. Misschien had het ook te maken met mijn vijf weken in quarantaine dat ik iets nieuws moest, maar een Switch moest en zou er komen. En die kwam…

Animal Crossing: New Horizons is een spel waar je belandt op een onbewoond eiland. Samen met Tom Nook, een geld liefhebbende wasbeer, zijn kids en twee andere eilandbewoners begin je het avontuur. Jouw eiland zo mooi mogelijk laten worden en je favoriete bewoners laten neerstrijken. Je begint met het wonen in een tentje, langzaam krijg je steeds meer opdrachten van Tom Nook zodat je jouw tentje op kan krikken tot mooi huisje. Niet gratis uiteraard, nee, alles kost geld! Maar alles levert ook geld op. Stort je op alle insecten en vissen op en rond het eiland om je geld te verdienen. Ga op bezoek bij vrienden en jat hun fruit uit de bomen, bezoek verlaten eilanden voor schatten en wordt de beste turnip gambler ooit. Allemaal manieren om aan Bells te komen, de in-game currency. Maar Animal Crossing is vooral een spel waar je heerlijk kan chillen en het leven even kan vertragen. Niets heeft haast en zorg nou eerst maar eens dat je museum gevuld wordt…

Nintendo brengt op 23 april, 2020, een update voor ons uit. Het mooie is, hij is gratis. Deze update neemt een wereld aan nieuwe dingen mee voor jou en je eilandbewoners. Zo komt er Natuurdag, wat veel te maken heeft met nieuwe plantjes. Ook kan je er op uit met Meidag, waar je met een speciale bon naar een speciaal eiland kan met grootse schatten. Vier feest! Dieren kunnen trouwen in bijvoorbeeld het Trouwseizoen! Of verzamel stempels bij het Internationale Museumdag. Waar je je eigen museum uit moet pluizen. Gesproken over musea, er zijn nieuwe collectibles! Je kan nu ook echte schatten sparen in een nieuw gedeelte van je Animal Crossing museum! Ook zullen er nieuwe dieren verschijnen op je eiland met verschillende koopwaar of activiteiten.

Tevens laten de makers van Animal Crossing nieuwe bosjes zien voor op je eiland. Zal het zijn dat we nog meer kunnen sparen en kweken? Ik ben nog altijd bezig met mijn blauwe rozen, gelukkig heb ik een rozen eiland, maakt het een stuk makkelijker! Dus slinger je Switch aan en update je spel voor toffe content. En vergeet niet, het is alweer bijna zondag… #turniphussle!