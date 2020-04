Sony werkt aan live action One Punch Man film

Onze One Punch Man was iemand die een held was voor de lol terwijl niemand hem eigenlijk herkent, Nu is dat toch anders, onze kale held Saitama krijgt de laatste tijd veel aandacht. Sterker nog voor je het weet is hij wereldwijd beroemd. Als het aan Sony ligt in ieder geval wel, want zij zijn bezig met een live action adaptatie.

Uit de bron kan opgemaakt worden dat het project nog niet in een ver stadium zit, echter heeft Sony wel al de producten bekend gemaakt namelijk, Arad Productions en Avi Arad. Arad productions was onder andere verantwoordelijk voor Ghost in the Shell, Spider-Man: Into the Spider-Verse en zelfs de opkomende Metal Gear Solid film.

Aan de One Punch Man film werken bekende schrijvers Jeff Pinkner en Scott Rosenburg aan het script. Het dynamische duo hebben aan verschillende films gewerkt zoals Jumanji, Venom en Salamander. In wat voor setting de OPM film zich gaat afspelen is nog onduidelijk, ook niet of het origineel verhaal gevolgd gaat worden.

Over de bekendheid van One Punch Man gesproken, recentelijk heeft de serie zelfs een game gekregen onder de naam One Punch Man: A hero Nobody Knows. A Hero Nobody Knows is verkrijgbaar op de PlayStation 4, Xbox One, en PC. Het is een fighting game waarin de speler zijn eigen held kan creëren en de misdaad samen met de andere characters in de serie kan bestrijden. Onze redacteur Malvin heeft zelfs een review van de geschreven, dus ben jij benieuwd of de game wat voor jou is? lees het hier.

Wat is jullie mening over live action adaptaties in het algemeen, positief of juist negatief? Niemand heeft namelijk zin in een herhaling van Dragonball Evolution. Wij van intheGame houden onze mening in ieder nog voor ons tot wij een trailer hebben gezien, hou ons dus in de gaten!