Dit is het nieuwe Xbox Series X logo

Microsoft pompt het officiële logo voor de Xbox Series X eruit. Zo zien we steeds meer vanuit beide partijen verschijnen. Van het officiële Series X design, naar de nieuwe Playstation controller, naar dit! De console wars is in volledige gang en fans kunnen ervan genieten.

Het trademark logo voor de Xbox Series X werd opgepikt door Reddit gebruikers. Het is een minimalistisch logo, maar des al niet te min een herkenbaar en krachtig logo. Less is soms toch echt more! Dit logo zal dus ook te zien zijn op de verpakkingen van zowel consoles als controllers. De kans dat dit op de box-arts komt is er uiteraard ook. Er waren wat mensen die het te simplistisch vonden. Echter is het logo erg herkenbaar en hier zal veel gedachten achter hebben gezeten.

De Xbox Series X zal tot nader order niet vertraagd worden door het virus. De console zal nog steeds in de feestdagen verschijnen. Het lijkt erop dat minimalisme de kant is waar Microsoft met de Series X opgaat. Hoe speciale releases hierop in zullen spelen is nog maar de vraag. Zo zijn er veel mensen die zich afvragen hoe een eventuele Halo of Cyberpunk editie tot stand kan komen. Er gaan tevens genoeg geruchten rond over een zwakkere en goedkopere versie van de console, hier is echter nog niks van bevestigd.

Wat vind jij van de marketing vanuit Microsoft omtrent de nieuwe Series X? Laat ons ook direct weten wat je van het logo vind in de reacties hier beneden!