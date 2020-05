Funimation onthuld online Anime conventie

Het is een turbulente en vooral rare tijd voor iedereen. We proberen allemaal te wennen aan de nieuwe situatie en sommige dingen voelen al alsof het altijd zo is geweest. Ook conventies, optredens en scholen over de hele wereld worden online gegeven. Funimation blijft daarin niet achter.

Funimation heeft aangekondigd dit jaar hun allereerste Anime conventie te geven, volledig online! Het evenement zal plaatsvinden op 3 en 4 juli. Colin Decker, de generale manager van Funimation, laat weten dat er weinig tot geen reden is om het volledig af te blazen. Tuurlijk, het zal nooit zo groots zijn als een real life conventie, maar het is zeer tof dat Funimation toch iets probeert te doen voor de fans. De conventie zal gevuld worden met Anime releases, aankondigingen, cosplay en veel meer! Ook zullen meet & greets online gehouden worden. Er zijn meerdere panels die voor iedereen gratis te bekijken zullen zijn. Het enige nadeel, is dat het evenement locked zal zijn. Alleen Noord-Amerikanen zullen live mee kunnen doen. Het voordeel: Veel zal later terug te bekijken zijn voor onder andere ons kleine landje.

This is happening. Our first convention, and it’s all virtual! We hope you can make it! https://t.co/HZYcugShod #funimationcon2020 pic.twitter.com/9MRpEIcoAL — Funimation (@FUNimation) May 4, 2020

Het is allemaal niet ideaal, toch probeert onder andere Funimation er het beste van te maken. Welke online evenementen heb jij recentelijk meegemaakt of ga jij nog meemaken? Laat het ons weten in de reacties hier beneden! Bekijk de video’s voor de conventie binnenkort op YouTube, of probeer het even met een VPN ;).